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疫情翻轉 武漢組織醫療隊馳援北京

中央社 / 台北21日電

陸媒報導，中國大陸湖北省武漢市援京醫療隊一行70人，昨天傍晚搭乘高鐵抵達北京。他們攜來相關醫療設備與物資，將支援病毒核酸檢測工作。

北京新發地批發市場11日爆發2019冠狀病毒疾病疫情（COVID－19，新冠肺炎）群聚疫情後，迄今已有227人確診，疫情依然嚴峻。武漢則於15日實現疫情全面「清零」，無確診病例，無疑似病例，也沒有無症狀感染者。

央視新聞App報導，首批馳援北京的武漢醫療隊成員共計70人，分別來自華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、協和醫院、武大中南醫院、湖北省中醫院、新華醫院 、湖北省人民醫院等6家醫院。

環球時報報導，武漢援京醫療隊成員大多都是各醫院醫學檢驗科的專家。其中，武漢大學中南醫院將對口支援北京醫院，華科同濟醫院將對口支援北京中日友好醫院，華科協和醫院將對口支援北京協和醫院。

武漢大學中南醫院派出了檢驗科分子生物學教研室主任葉光明等11名援京專家，並托運多件用於醫學檢測的儀器，加強為北京居民提供核酸檢測等醫療保障。華科同濟醫院和華科協和醫院派出的醫療隊員也將主要承擔核酸檢測任務。

新華社報導稱，武漢此前爆發疫情，136名醫護人員集結成北京援鄂（湖北）醫療隊，奔赴武漢「戰疫」前線，到如今武漢醫療隊馳援北京，「京鄂兩地的深情厚誼，以及中國人民團結協作、齊心抗疫的精神和力量，由此可見」。

據報導，北京13日開始啟動全面核酸檢測，截至20日早上6時已累計採樣229.7萬人。

雖然目前北京核酸檢測能力已從每日8000人增長到近50萬人，但仍難以滿足爆量的需求，許多市民抱怨排不到檢測。北京檢測醫護人員工作滿載，還要在高溫烈日下「全副武裝」作業，近日頻傳當場暈倒急救的畫面。

北京市衛生健康委員會發言人高小俊今天證實，為了儲備和加強北京核酸檢測的力量，國家衛健委近期從湖北、遼寧等地抽調實驗室檢測人員，組成10支檢測隊伍，共計212名檢測人員，援助提升北京的檢測能力。預計全部到位後，每天可為北京提供約3萬個樣本檢測能力。

新冠肺炎 COVID-19

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