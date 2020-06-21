外媒去新發地拍照 被大數據揪出檢測

觀察者網報導，截至6月17日，北京市已完成經大數據篩查的35.5萬人次新冠病毒核酸檢測。一名美聯社記者則分享了他在新發地市場附近街區拍照，然後被要求接受檢測的故事。

報導引述美聯社指出，駐北京記者馬克·席費爾貝因（Mark Schiefelbein）自稱曾在6月初疫情出現時前往新發地農產品批發市場，但並未進入，而是在附近數條街區外拍照。

北京開展基於大數據篩查的精準防疫後，他在一個周三下午收到社區居委會工作人員通知，要求盡快前往附近某體育場報到。登記後，他被「護送」到分開就座的大巴上，來到一處大型城市公園，其中博物館的場地被改造成臨時監測點。

席費爾貝因說，現場有數百人排隊等待檢測，相互之間保持一定距離，很多人稱自己未進入過新發地市場。身著防護服與口罩的工作人員為他測試體溫並檢查了「北京健康寶」健康碼，顯示為「未見異常」的綠碼。

隨後，他接受了檢測登記，並得到一個貼有條形碼的小瓶，並由工作人員採集了咽拭子樣本。席費爾貝因形容，乘巴士返回的路上，他和同車人的情緒放鬆了許多。

在返回集合的體育場後，所有人被告知在收到檢測結果前應避免出門。