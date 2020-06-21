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北京篩檢10萬快遞小哥 美團曾到高危地區外賣員隔離14天

世界日報 / 中國新聞組╱北京21日電
北京市近期擴大檢測，所有快遞小哥、外賣騎手等都將進行核酸採樣。北京日報
北京市近期擴大檢測，所有快遞小哥、外賣騎手等都將進行核酸採樣。北京日報

北京新冠肺炎病例，20日新增22例確診，累計確診227例。為遏止新冠肺炎疫情，北京市啟動全面核酸檢測，截至20日6時，已累計核酸檢測採樣229.7萬人。近日更擴大檢查範圍，逾十萬名快遞小哥、外賣騎手將全部接受核酸檢測，預計於22日前完成全部檢測採樣工作。

人民日報客戶端報導，6月19日起，按照北京市統一要求，北京郵政、快遞企業已開始陸續安排一線從業人員進行全員核酸檢測。此次核酸檢測共涉及北京市的17家郵政、快遞企業的10.3萬名一線從業人員。截至目前，北京市郵政快遞從業人員未報告確診和疑似病例。

按照二級響應相關防控措施要求，北京市對餐飲、商超配送物流、外賣快遞等13個行業指引進行修訂，並於19日正式發布執行。在快遞外賣行業指引中，要求快遞員和網約配送員在等候取貨取餐時，要避免人員聚集，保持一米以上距離，在外出提供服務時應佩戴一次性使用醫用口罩，進社區配送時，應按要求出示「北京健康寶」，可採取將物品放至快遞櫃、社區存放點等方式，實行無接觸配送。

北京日報客戶端報導，19日晚上，順豐快遞小哥連夜到各區的核酸檢測指定點進行核酸檢測。

美團方面，已經對疫情高風險地區有過訂單的騎手暫停接單，這些騎手除了接受核酸檢測外還將居家隔離14天。

市民還可在美團App、美團外賣App查看到商家工作人員體溫等健康安全信息，以及騎手體溫及配送箱消毒情況等信息。

為加強用戶取餐安全，美團已升級無接觸配送，騎手將商品放置在用戶指定位置，減少面對面接觸，同時繼續加大智能取餐櫃在京投放，尤其是密集辦公場所、寫字樓宇等區域，減少人員接觸機率。

餓了麼已經對騎手開展全員核酸檢測。此外，餓了麼將持續實施最高等級的衛生安全舉措，針對騎手、餐箱、配送車輛、站點等消毒措施已全面升級，並將進行專項督查。

京東物流也為全部在京快遞員、貨車司機和生鮮倉儲人員提供免費核酸檢測，目前已經有超過2000名員工完成了檢測。

另外，紅星新聞報導，北京近日已對八家醫院以及五區進行約談，目前年齡最小確診者僅一歲。

香港01報導，北京警方指有一些「謠言病毒」蔓延傳播，干擾疫情防控大局，對此高度重視。截至目前，已查處60宗相關案件，刑事拘留1人，行政拘留9人。

警方公布多宗案例，其中一名69歲譚姓網民聲稱「新發地8300人檢測結果：5800人陰性，其餘2500人陽性，這個比例太恐怖了」。另一宗案例則是31歲趙姓網民，其發布「死了40多萬人」等信息。

北京市近期擴大檢測，所有快遞小哥、外賣騎手等都將進行核酸採樣。北京日報
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