天津爆發本土疫情 查不到北京關聯性

陸媒報導，相隔110天，中國天津市17日出現一例2019冠狀病毒疾病（COVID－19，新冠肺炎）本土確診病例後，當地官方大舉排查相關人員與環境迄今，仍未發現與北京市本土疫情的關聯性。

據天津市衛生健康委員會通報，這名22歲的男性患者住在天津北辰區淮河道淮祥園，發病前14天無外出史，無疑似病例和確診病例接觸史。他是康萊德酒店西餐廳幫廚人員，西餐廳於5月6日復工，患者自5月30日後一直從事洗碗工作，期間偶爾會負責清洗冷凍海鮮食材。

中國青年報報導引述天津市疾控中心副主任張穎指出，天津市以最快速度將該患者的密切接觸者、可疑暴露人群以及其工作生活的相關環境全部排查完畢，目前所有樣本的核酸檢測、血清抗體檢測結果均為陰性，從流行病學調查結果看，「尚不能判定他與最近出現疫情的北京新發地（批發市場）有關聯」。

據報導，天津對入境人員採取嚴格隔離管控措施，因此，天津疾控人員高度關注這名患者與6月11日出現疫情的北京新發地市場的接觸史。京津兩地距離近、人員往來密切，新發地也是人們最容易聯想到的傳染來源。

不過官方迄今排查了患者家屬、同事、同樓棟居民，以及同時段用餐、就診、同乘人員、酒店客人等可疑暴露人群1137人，再經流行病學調查，結果顯示，這些人均無直接或間接與北京新發地的接觸史。

張穎指出，到目前為止，這些人的所有檢測結果均為陰性；與患者接觸最密切的母親、同事，目前也沒有出現任何症狀或疑似症狀。

由於北京新發地相關疫情提示，接觸被污染的水產品和肉類等生鮮產品以及接觸被污染的環境，也可能被感染，天津疾控人員也對患者可能接觸的食材和環境做核酸檢測。

據報導，疾控人員對酒店26個供貨通道，13類物品產地、運輸、儲藏進行溯源，並從天津市三大批發市場採集粗加工之前的肉類和水產品及其外包裝的樣本，但樣本的核酸檢測結果全部為陰性。

此外，來自酒店及患者住所門把手、水龍頭、餐廚具、冰箱、垃圾桶、空調、下水道、衣物、灶台等18種環境樣本的檢測結果也均為陰性。

張穎表示，從目前排查、流調和檢測情況看，天津整體環境是安全的，居民無需恐慌，可正常工作和學習，但一定要做好自我防護。

她說，天津市疾控中心19日已將該病例的病毒株送往中國疾控中心病毒病所進行基因檢測，目前正在等待基因測序結果，希望測序結果能夠對下一步的追查有所幫助。