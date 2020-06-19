陸專家：新冠肺炎 夏季也會流行

大陸國家疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨天表示，發生在北京市新發地批發市場的感染案例病毒源頭並非北京，而是有北京以外的人或物將病毒帶到新發地。他強調，新冠肺炎病毒不僅僅在冬季流行，在夏季，在氣溫高的地方也會流行。

吳尊友表示，目前暫時仍未清楚是什麼人把病毒帶入新發地市場，比較可能的是市場工作人員或顧客；如果是物品的話，最有可能是溫度比較低及冷凍的物品，因為在這樣的環境下，病毒存活時間較長。

大陸中國工程院院士李蘭娟昨天在杭州一場分享會上表示，新冠肺炎病毒特別的「不怕冷」，在攝氏零下四度可以存活數個月，在零下廿度可以存活廿年。她說，這解釋了為什麼幾次病毒都在冷藏食品較多的海鮮市場被發現，病毒完全可以被跨國轉運。

吳尊友稱，溫度低有助新冠肺炎病毒生存、病毒傳播，如新發地的海鮮市場。但包括印度、非洲國家等氣溫高的地方，也發生嚴重的疫情。說明新冠肺炎病毒不僅在冬季流行，在夏季、氣溫高的地方也會流行，這對傳統的認識給予了重大的衝擊。

對於北京何時能調降防控級別，吳尊友表示，必須連續兩周沒有新發確診病例。他對於年底中國大陸能否用上疫苗不表樂觀，他說，年底前疫苗問世有可能，但大規模應用只能說「有希望」。

另外，中國疾控中心昨日在網站表示，已將三組來自北京新發地的病毒基因組序列以及疫情數據，發布至與中國科學院共同建立的系統，同時提交予世衛組織及全球共享流感數據倡議組織，與國際社會分享。包括兩組來自確診個案的序列，以及一組環境樣本序列。

北京昨天再新增廿五例確診者，自十一日以來，八天內北京累計已有一百八十三個確診案例，十三例無症狀感染者，全部送入北京地壇醫院治療。為增加病患的收治，地壇醫院本部擴充醫療床位到一千零七十張，全力做好患者診療工作。