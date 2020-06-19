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【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

時隔1個月 中國重啟國務院疫情防控機制記者會

中央社 / 台北19日電

時隔一個月，中國國務院今天重啟疫情聯防聯控機制記者會，國家衛健委官員坦言，現有重症病例數連5天增加，尚在醫學觀察的密切接觸者成長較快，病例救治和流行病學調查面臨較大挑戰。

這也是北京11日再次爆發本土疫情後，首場國務院層級的疫情記者會。

中國國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒5月19日曾在記者會上表示，全國兩會即將召開，國務院聯防聯控機制記者會5月20日起到兩會結束將不再每天召開，而是根據疫情情況調整。

今天這場記者會以「低風險地區夏季重點地區重點單位重點場所新冠肺炎疫情常態化防控相關防護指南」為題。

根據中國網文字直播，中國國家衛健委發言人、宣傳司副司長胡強強在會中表示，截至昨天2省市連續5天以上報告新增本土確診病例，現有重症病例數連續5天增加。

他並坦言，尚在醫學觀察的密切接觸者仍然成長較快，病例救治和流行病學調查仍面臨較大挑戰。要毫不懈怠抓好各項工作，鞏固疫情防控成果，切實阻斷疫情傳播。

中國國家衛生健康委疾控局監察專員王斌則在會中表示，進入夏季以後，全國各地復工復產復業都需要更精準的防護指南，因此要對原來的一些防護指南進行修訂，側重規範空調運行的管理和使用，修訂後的指南適用於低風險地區。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨晚接受中國中央電視台採訪時則表示，總體來說呼吸道傳染病在夏季氣溫高的時候會降低，但2019冠狀病毒疾病流行以後，在氣溫高的地方，包括印度、非洲國家也發生嚴重疫情，對這種傳統認識給予重大衝擊。

吳尊友也提到，溫度低更適合病毒的生存、病毒傳播。就拿北京這次疫情來說，從局部爆發點的情況來看，像新發地市場也是集中在一個周邊環境潮濕、溫度低的地方，顯示病毒特質也沒有完全違背一般認知。

因此，他表示，2019冠狀病毒不僅僅在冬季流行，在夏季，在氣溫高的地方也會流行，只是溫度低的地區更容易。

新冠肺炎 COVID-19

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