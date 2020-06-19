北京疫情獲控制？ 專家憂恐出現「超級傳播者」

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友18日表示，北京疫情已經控制住了。17日新增的21例確診病例都是在12日以前發生感染。如果把病人發病時間做成曲線，高峰發生在6月13日。但有病毒學專家認為，北京疫情仍存在超級傳播者的概率，不要盲目樂觀。

中央社報導，吳尊友說，19日之後還會有報告病例出現，但這些是對既往感染病例的檢測發現，不是新感染，新感染只是零星的，病例數會越來越少。

吳尊友表示，經過調查，把報告病例案職業分類，發現賣水產這一類感染的人數相比較要多，其次是牛羊肉，再次是其他。他們又把這些病人的診斷報告時間，還有發病時間按照不同的職業做了分布，水產一類的工作人員發病時間比其他人員要早。

北京疾控和國家疾控聯合調查組對北京新發地市場很多地方環境採樣，不同的地面、物品等，採樣結果和病例結果一起分析，汙染嚴重的地方在水產類和牛羊肉的大廳。

吳尊友說，去年底，不明原因肺炎在武漢華南海鮮市場出現，當時懷疑是與野生動物相關，北京的結果聯繫到武漢的結果，對解開這個謎提供了新的方向。

初步分析，海鮮涉及到水、冰凍產品，溫度低，適合病毒存活，濕度大。至於為什麼這些地方成為傳播中心，還需要進一步分析。

中國新聞周刊報導，香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁表示，「北京疫情控制住了」這種判斷是根據流行病學知識做出的推斷，但新冠病毒的傳播存在超級傳播者的概率，也就是說一個人傳播給多個人，這種情況不是流行病學的統計能算出來和預測的，所以不能忽視個體感染者可能對整個傳播曲線造成的影響。「現在我們應該積極地通過抗體檢測、核酸檢測等手段把這些問題搞清楚，不要盲目樂觀。」

據北京衛健委19日發布的統計，北京18日新增本地確診25例。11日以來，北京累計確診病例已達183例。