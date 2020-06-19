北京疫情擴散？ 天津酒店員工確診

北京疫情擴散，11日以來全中國已有遼寧、四川、河北、浙江和河南5省出現北京確診關聯病例。希爾頓酒店集團旗下的天津康萊德酒店（CONRAD），也傳出一名西餐廳廚房員工確診感染新冠肺炎，感染源不明。目前該酒店全體員工已隔離，並由天津市疾控中心逐一進行核酸檢測，酒店也已經暫停營業。

根據天津市疾控中心18日通報，天津17日新增1例本地新冠肺炎確診病例，患者為22歲男性，系康萊德酒店西餐廳廚房員工，發病前14天無外出史，無疑似病例和確診病例接觸史。

康萊德酒店西餐廳於5月6日復工後，患者自5月30日後就一直從事洗碗工作，6月16日出現發燒伴咽乾，自測體溫38°C後就診。17日核酸檢測結果為陽性，經天津市專家組確診為天津本地新冠肺炎確診病例，分型為輕型。

新京報指出，根據網上消息，天津康萊德酒店廚房食材（包括海鮮）的進貨管道，並未經過北京爆發此次疫情的新發地市場，但此一訊息並未獲得到酒店證實。

天津康萊德酒店去年8月才開業，位於天津南開中心城區，擁有375間客房，是南開區第一家高端奢華品牌酒店。傳出員工染疫消息後，天津康萊德酒店目前已經啟動內部應急預案，全體酒店員工已實施14天隔離，並將由天津市疾控中心逐一進行核酸檢測。

北京嚴管 3類人不準出京

北京新冠肺炎疫情確診病例連日大增，北京市公安局副局長潘緒宏昨天表示，北京頒布嚴禁涉疫風險人員出京等8項措施，民眾確實需出京的（包含台胞），須持7日內核酸檢測陰性證明即可出京。

北京市18日增加21例本土確診病患，涉及豐台、大興、海淀三區。全部與新發地市場有關。使6天來的確診人數已達158例，目前全部在地壇醫院治療。

潘緒宏表示，本著對其他省分負責的態度，北京主要對全市確診病例、疑似病例、密切接觸者、無症狀感染者和有發燒症狀人員；5月30日以來進出新發地批發市場和與市場工作人員有過密切接觸的人員；中高風險街鄉鎮人員等3類人員加以限制。不准他們出京。確實需離京的，須持7日內核酸檢測陰性證明。

潘緒宏表示，北京將全面啟動治安檢查站、公路卡口查控出京車輛人員，查驗核酸檢測陰性證明。同時，加強進出京客運管控，暫停計程車（含巡遊車、網約車）、順風車出京運營業務，暫停省際長途客運班線和包車出京客運。北京多個省際客運站也暫停營業。但他強調並不意味著北京「封城」。