北京確診恐逾800人 大爺淡定：「誰要逃？」

北京疫情再起，成為中國疫情最嚴重的中心。然而，這次北京沒有出現「逃難潮」，也沒有出現當年SARS時民眾倉皇逃離北京的「大撤退」。

昨天上午在北京首都機場T3航站樓，八成以上的櫃台關閉，有些旅客到了機場才知道航班已經取消。還有不少旅客抵達機場後，發現離開北京需要7日內的核酸檢測證明。機場詢問處人員則說，自16日晚上起，航班大面積取消，很多旅客不知道需要7日內的核酸檢測證明，不管是出京或是轉機，「沒有這個證明，通通無法離開北京」。

首都和大興兩大機場昨天取消的班次多達1300班。來自杭州的王小姐稱，「我才來北京出差4天，現在就回不去了」。機場安檢人員則表示，除了量體溫、掃健康碼，嚴格要求具有核酸證明。

他表示，「現在來北京的人少，離開的人更少」。「原本規定只有北京籍旅客要做核酸檢測，到現場才被通知，沒證明誰都不能上飛機。」很多旅客好心急，機票在手卻無法入關，只能眼睜睜看著班機飛走。

在北京火車站，一樣非常冷清，只有退票的窗口擠滿了人。因為原本買了票的旅客，沒有7日內核酸證明無法離京，只好匆忙退票。

雖說北京有89個檢測點，但民眾自己想檢測必須在「京醫通」網上預約。許多定點醫院，最近3天內的預約都已額滿。有位要去杭州的宋先生，昨天上午到預約好的中日友好醫院做核酸檢測，去了才知，檢測人員爆滿必須改天。他因趕搭二日後的飛機，只好花三倍價錢（人民幣600元，約84美元）到同院的境外人士窗口做檢測，檢測結果必須48小時後才能拿到。

一位在北京居住50年的退休幹部則表示，「誰要逃？這裡是北京，這裡是全中國醫療最好的地方，醫護資源最豐沛的地方，還能逃去哪裡？」「全國最嚴重的病患都是送來北京治的，管理也是最嚴的，為什麼要離開北京？」他反問。

連日已確診的158位病患全部被送進地壇醫院，醫院門口停滿武警和警察的車輛，大門警衛森嚴。院方說，疫情之後，這裡緊急擴建了6個院區，有800張負壓病床。但北京市政府昨天透露，地壇醫院昨天已停止所有門診和檢測，而小湯山醫院正積極準備，隨時可接受病患。

換句話講，北京市官員已經在為確診人數有可能超過800人，而預做打算。