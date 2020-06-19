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疫情升溫嚴管出入 北京強調不算封城

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
中日友好醫院境外人士檢測點，民眾保持1公尺以上的安全距離等待檢測。特派記者賴錦宏／攝影
中日友好醫院境外人士檢測點，民眾保持1公尺以上的安全距離等待檢測。特派記者賴錦宏／攝影

北京新冠肺炎疫情確診病例連日大增，北京市公安局副局長潘緒宏昨天表示，北京頒布嚴禁涉疫風險人員出京等八項措施，民眾確實需出京的（包含台胞），須持七日內核酸檢測陰性證明即可出京。

北京市昨天增加廿一例本土確診病患，涉及豐台、大興、海澱三區。全部與新發地市場有關。使六天來的確診人數已達一百五十八例，目前全部在地壇醫院治療。

潘緒宏表示，本著對其他省分負責的態度，北京主要對全市確診病例、疑似病例、密切接觸者、無症狀感染者和有發燒症狀人員；五月卅日以來進出新發地批發市場和與市場工作人員有過密切接觸的人員；中高風險街鄉鎮人員等三類人員加以限制。不准他們出京。

全市其他人員原則上「非必要不出京」，確實需離京的，須持七日內核酸檢測陰性證明。

潘緒宏表示，北京將全面啟動治安檢查站、公路卡口查控出京車輛人員，查驗核酸檢測陰性證明。同時，加強進出京客運管控，暫停計程車（含巡遊車、網約車）、順風車出京運營業務，暫停省際長途客運班線和包車出京客運。北京多個省際客運站也暫停營業。但他強調並不意味著北京「封城」。

對於入境進京人員繼續全部實行十四天集中隔離，觀察期滿核酸檢測合格後，應繼續堅持自測體溫，出現異常症狀及時向社區報告。

對於中高風險地區進（返）京人員，加強資訊監測、前端管控和閉環管理，入住社區（村）的繼續要求進行十四天居家或集中觀察，實行核酸檢測「應檢盡檢」。低風險地區進（返）京人員繼續要填報「京心相助」小程式。

另外，旅館酒店不接受十四天內從外省區市中高風險地區進（返）京人員入住。武漢市進（返）京人員，須持核酸檢測陰性證明入住賓館酒店。

北京市委組織部副部長張革表示，加強小區村封閉管理，恢復所有小區卡口設置。卡口廿四小時值守，嚴格執行測溫、查證、驗碼、登記等措施，小區居民憑出入證進出小區。

新冠肺炎 COVID-19

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