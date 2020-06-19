聽新聞
test
0:00 / 0:00

特派員在現場／北京官員做好打算 確診恐逾800

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
北京首都機場T3航廈，八成的櫃台都是關閉的，入關需要7日內的核酸檢測證明，並沒有出現「逃難潮」。特派記者賴錦宏／攝影
北京首都機場T3航廈，八成的櫃台都是關閉的，入關需要7日內的核酸檢測證明，並沒有出現「逃難潮」。特派記者賴錦宏／攝影

北京疫情再起，成為中國疫情最嚴重的中心。然而，這次北京沒有出現「逃難潮」，也沒有出現當年SARS時民眾倉皇逃離北京的「大撤退」。

逃也逃不了 只能退票

昨天上午在北京首都機場T3航站樓，八成以上的櫃台關閉，有些旅客到了機場才知道航班已經取消。還有不少旅客抵達機場後，發現離開北京需要七日內的核酸檢測證明。機場詢問處人員則說，自十六日晚上起，航班大面積取消，很多旅客不知道需要七日內的核酸檢測證明，不管是出京或是轉機，「沒有這個證明，通通無法離開北京」。

首都和大興兩大機場昨天取消的班次多達一千三百班。來自杭州的王小姐稱，「我才來北京出差四天，現在就回不去了」。機場安檢人員則表示，除了量體溫、掃健康碼，嚴格要求具有核酸證明。

他表示，「現在來北京的人少，離開的人更少」。「原本規定只有北京籍旅客要做核酸檢測，到現場才被通知，沒證明誰都不能上飛機。」很多旅客好心急，機票在手卻無法入關，只能眼睜睜看著班機飛走。

在北京火車站，一樣非常冷清，只有退票的窗口擠滿了人。因為原本買了票的旅客，沒有七日內核酸證明無法離京，只好匆忙退票。

搶做核酸檢測 只好花3倍價

雖說北京有八十九個檢測點，但民眾自己想檢測必須在「京醫通」網上預約。許多定點醫院，最近三天內的預約都已額滿。有位要去杭州的宋先生，昨天上午到預約好的中日友好醫院做核酸檢測，去了才知，檢測人員爆滿必須改天。他因趕搭二日後的飛機，只好花三倍價錢（人民幣六百元）到同院的境外人士窗口做檢測，檢測結果必須四十八小時後才能拿到。

一位在北京居住五十年的退休幹部則表示，「誰要逃？這裡是北京，這裡是全中國醫療最好的地方，醫護資源最豐沛的地方，還能逃去哪裡？」「全國最嚴重的病患都是送來北京治的，管理也是最嚴的，為什麼要離開北京？」他反問。

收治158名確診病患的北京地壇醫院，大門外警衛森嚴，公安車輛堵住大門，禁止任何人進入。特派記者賴錦宏／攝影
收治158名確診病患的北京地壇醫院，大門外警衛森嚴，公安車輛堵住大門，禁止任何人進入。特派記者賴錦宏／攝影

連日已確診的一百五十八位病患全部被送進地壇醫院，醫院門口停滿武警和警察的車輛，大門警衛森嚴。院方說，疫情之後，這裡緊急擴建了六個院區，有八百張負壓病床。但北京市政府昨天透露，地壇醫院昨天已停止所有門診和檢測，而小湯山醫院正積極準備，隨時可接受病患。

換句話講，北京市官員已經在為確診人數有可能超過八百人，而預做打算。

新冠肺炎 COVID-19 北京 轉機 安檢 SARS 疫情

延伸閱讀

疾控專家吳尊友：北京疫情已經控制住

疫後兩岸第一場民間活動 視訊交流疫後養生

只進不出！北京半封城 撤7成航班

移動P3實驗室 赴北京協助檢測

相關新聞

疫情升溫嚴管出入 北京強調不算封城

北京新冠肺炎疫情確診病例連日大增，北京市公安局副局長潘緒宏昨天表示，北京頒布嚴禁涉疫風險人員出京等八項措施，民眾確實需出...

特派員在現場／北京官員做好打算 確診恐逾800

北京疫情再起，成為中國疫情最嚴重的中心。然而，這次北京沒有出現「逃難潮」，也沒有出現當年ＳＡＲＳ時民眾倉皇逃離北京的「大...

只進不出！北京半封城 撤7成航班

新冠病毒疫情在北京延燒，應急響應級別由三級升為二級，當局管控人員進出，中高風險區只進不出，整個北京進入「半封城」，街道、車站、地鐵裡不見擁擠的人潮，空氣中瀰漫猶如回到今年初疫情下冷清憂懼的抗疫氛圍。

移動P3實驗室 赴北京協助檢測

北京疫情嚴峻，除來自四面八方的醫護人員紛紛赴京馳援外，中國疾控中心也再度啟用移動P3實驗室，協助北京市開展24小時不間斷的新冠病毒核酸檢測工作，將有效提高檢測效率。

單日增31例 北京疫情還在上升期

北京衛健委17日通報，16日新增確診病例31例，6天累計本土確診病例達47例，涉及九個區，並擴及四省，均與新發地批發市場有關。北京市疾控中心副主任龐星火指出，推斷疫情在早期即被發現，目前北京市疫情還處於「上升期」，不排除發病人數還會增加並持續一定時間。

鮭魚甩疫禍源頭 但海鮮商戶賠慘了

新發地農產品批發市場一塊切進口鮭魚案板上驗出的新冠病毒，讓許多民眾不敢吃鮭魚（三文魚），北京不少日料門店和大型賣場緊急下架鮭魚產品，這個危機也波及冷鏈運輸的進口海鮮、水產，乃至活鮮產品。如今專家證明鮭魚的「清白」源頭，但海鮮商戶們仍哀號「已經虧慘了」。

天津五星級酒店1廚房員工染疫 全酒店停業

希爾頓酒店集團旗下的天津康萊德酒店（CONRAD），在傳出一名西餐廳廚房員工確診感染新冠肺炎後，據新京報報導，目前該酒店...

台灣民眾若要離開北京 需先進行核酸檢測

為防控疫情，北京開始執行嚴格出京管理。對此，北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏在18日上午疫情防控記者會上強調，這並不...

北京：嚴格進出京管理並不意味封城

北京市官方今（18）日表示，嚴格進出京管理，堅決阻斷疫情傳播管道，但這並不是意味封城。

北京嚴禁三類涉疫人群出京 關閉疫區所有賓館餐廳

據央視新聞報導，在北京18日上午召開的疫情防控記者會上，北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏表示，嚴禁涉疫人員出京，主要...

河北新增無症狀感染者3例 接與北京新發地有關

據河北省衛生健康委員會18日通報，6月17日0—24時，河北省新增報告新冠病毒肺炎確診病例2例，均為雄安新區安新縣在北京...

北京昨日新增確診21例 涉豐台、大興、海淀3區

據北京衛健委微信公眾號，6月17日0時至24時，新增報告本土確診病例21例、疑似病例3例、無症狀感染者3例。過去7天以來...

熱門新聞

我新增新冠肺炎境外個案 原來是孟加拉夫妻同機客確診

府方公布七位監委名單 蔡總統提名陳菊為監察院長

高階警察人事終於發布了！方仰寧升警政委員

韓團隊出征！曹桓榮po與韓合照：大家的心永遠在一起

使用葉克膜33天、住院75天！ 新冠肺炎重症終出院 台大醫院幫慶生

驚！ 人體可能永遠無法對新冠肺炎產生抗體

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。