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疾控專家吳尊友：北京疫情已經控制住

中央社 / 台北18日電
圖為北京市豐台區一處臨時檢測點，工作人員在為附近居民進行核酸採樣。（新華社）
圖為北京市豐台區一處臨時檢測點，工作人員在為附近居民進行核酸採樣。（新華社）

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友今天表示，北京疫情已經控制住了。昨天新增的21例確診病例都是在12日以前發生感染。如果把病人發病時間做成曲線，高峰發生在6月13日。

根據央視新聞App，北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會第125場下午召開，吳尊友作上述表示。

他說，明天之後還會有報告病例出現，但這些是對既往感染病例的檢測發現，不是新感染，新感染只是零星的，病例數會越來越少。

吳尊友表示，經過調查，把報告病例案職業分類，發現賣水產這一類感染的人數相比較要多，其次是牛羊肉，再次是其他。他們又把這些病人的診斷報告時間，還有發病時間按照不同的職業做了分布，水產一類的工作人員發病時間比其他人員要早。

北京疾控和國家疾控聯合調查組對北京新發地市場很多地方環境採樣，不同的地面、物品等，採樣結果和病例結果一起分析，汙染嚴重的地方在水產類和牛羊肉的大廳。

吳尊友說，去年底，不明原因肺炎在武漢華南海鮮市場出現，當時懷疑是與野生動物相關，北京的結果聯繫到武漢的結果，對解開這個謎提供了新的方向。

初步分析，海鮮涉及到水、冰凍產品，溫度低，適合病毒存活，濕度大。至於為什麼這些地方成為傳播中心，還需要進一步分析。

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