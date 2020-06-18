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中國新防疫指南：打開水龍頭 勿直接沖洗生肉

中央社 / 台北18日電
中國國家衛健委今天發布修訂版的新冠肺炎常態化相關防控指南，其中要求食品消費者不要在水龍頭下直接沖洗生的肉製品，防止濺灑汙染。且處理完後要用肥皂洗手至少20秒。聯合報系資料照
中國國家衛健委今天發布修訂版的新冠肺炎常態化相關防控指南，其中要求食品消費者不要在水龍頭下直接沖洗生的肉製品，防止濺灑汙染。且處理完後要用肥皂洗手至少20秒。聯合報系資料照

中國國家衛健委今天發布修訂版的新冠肺炎常態化相關防控指南，其中要求食品消費者不要在水龍頭下直接沖洗生的肉製品，防止濺灑汙染。且處理完後要用肥皂洗手至少20秒。

中國國家衛健委今天在官網發布「低風險地區夏季重點場所重點單位重點人群新冠肺炎疫情常態化防控相關防護指南（修訂版）」，對公眾日常防護、重點場所、重點單位、重點人員防護措施提出指導意見。

其中要求，食品從業人員（加工、銷售、服務等）要持健康證工作，且必須主動自我監測健康狀況。

根據指南，消費者在家庭製備食物也要注意關鍵環節的衛生。處理生的肉、禽、水產品等之後，要使用肥皂和流動水洗手至少20秒。不要在水龍頭下直接沖洗生的肉製品，防止濺灑汙染。

近日北京疫情從新發地批貨市場擴散，並在切魚砧板上發現病毒，有關食品衛生受到關注。

這份指南說，購買、製作過程接觸生鮮食材時避免用手直接揉眼鼻；生熟食品要分開加工和存放，尤其在處理生肉、生水產品等食品時應格外小心，避免交叉汙染。

指南提到，盡量不吃生的水產品等，煮熟燒透食物；生的肉、水產品等食物在放入冷凍層前最好先分割成小塊、單獨包裝，包裝袋要完整無破損，生、熟食物分層存放。

在場所防控方面，根據指南，網咖、遊藝廳、博物館、公共浴室、游泳池等相對密閉場所，建議顧客縮短停留時間。密閉式娛樂、休閒場所，建議暫停營業；生活服務類場所，應縮短營業時間、限制人員數量和停留時間，減少人群聚集。

新冠肺炎 COVID-19

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