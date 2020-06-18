只進不出！北京半封城 撤7成航班

新冠病毒疫情在北京延燒，應急響應級別由三級升為二級，當局管控人員進出，中高風險區只進不出，整個北京進入「半封城」，街道、車站、地鐵裡不見擁擠的人潮，空氣中瀰漫猶如回到今年初疫情下冷清憂懼的抗疫氛圍。

北京17日再新增21本土病例，7天來已累計新增158例確診病例，並擴散到4個省市。官方祭出「半封城」措施，全市小區封閉管理，同時對六類人及所有農貿市場、餐飲店等進行全面核酸檢測，近七成航班被取消。中國疾控中心主任高福則推測，新冠病毒或在陰暗潮濕環境「潛伏」，疫情時間可能要前推一個月。

由於疫情嚴峻，原本已摘下口罩一個多月的北京疫情防控記者會，發言人從16日的會中又戴上了口罩。北京市疾控中心副主任龐星火表示，目前病例中以普通型和輕型病例為主，絕大多數與新發地農產品市場從業人員、購物人員有直接或間接關聯。從13日起，北京已有約35.6萬人接受了核酸檢測。

疫情重返北京的氣氛與恐懼，近日在北京各處無所不在。綜合報導，在北京最熱鬧的街道王府井大街和東單大街，遊人少得可憐，名店街裡店員比顧客多。有的店員無聊的打起手機遊戲。街道上還留有為了「618」購物節而搭建的舞台，十分落寞冷清。

王府井東方新天地裡，人潮明顯減少，餐廳也限制進店人數，因官方規定人流不能超過30％，顧客上門要先登記基本資料和體溫合格才能入內。網友說，以前在中國，北京戶口最值錢，遇到天災總是「先保北京」，如今的北京城，成為全中國人都不敢去、不願去的地方。

唯一人擠人的地方是超市和機場。北京民眾趕著買肉買菜。奧美超市的員工表示，顧客現在都先問貨源再決定選購，為避免貨源遭質疑是來自爆發疫情的新發地市場，店裡還要自動廣播強調是產地直採。儘管官方要求民眾非必要不要離開北京，航班已取消一千餘架次，仍有大批北京民眾趕去機場，希望能搭上班機暫時離開疫情下「半封城」的北京。

在北京火車站，昨天人潮比平時要少得許多。北京鐵路局表示，17日起到7月9日有數百班次列車停運，實際班數要等官方公布。一位打算回青島的民眾因拿不到檢測證明，無法上車，只能到窗口退票。

北京市的各級學校都停課，學生們又恢復「線上」教學，許多農民工還沒返回北京復工，外地遊客現也進不了北京。平時最繁忙的一號線和二號線地鐵，乘客稀少，每個人都保持著安全距離。車站裡，清潔員不斷拿著消毒液在各處噴灑，如臨大敵。