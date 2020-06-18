移動P3實驗室 赴北京協助檢測

北京疫情嚴峻，除來自四面八方的醫護人員紛紛赴京馳援外，中國疾控中心也再度啟用移動P3實驗室，協助北京市開展24小時不間斷的新冠病毒核酸檢測工作，將有效提高檢測效率。

新華社報導，中國疾控中心17日上午啟用移動P3實驗室，14名檢測隊隊員集結完畢後已前往豐台區疾控中心，協助北京市進行核酸檢測。在現有配置情況下，日檢測能力可達到1000份，將在北京市此次核酸檢測工作中發揮提升檢測數量和參比實驗室作用。

中國疾控中心介紹，新冠肺炎疫情發生後，其移動P3實驗室及其檢測隊伍輾轉中國疫情防控的重點地區，曾協助武漢市、牡丹江市、吉林市等多地完成實驗室檢測任務。

據中國疾控中心15日在官網發布的通報，中國疾控中心6月12日新增啟動病毒病所南區P3實驗室，支持北京市疫情防控技術需要，擴大檢測能力。6月13日，完成相關病例樣本病毒全基因組序列測定和分析，初步結論已上報並正在積極開展病毒溯源。