單日增31例 北京疫情還在上升期

北京衛健委17日通報，16日新增確診病例31例，6天累計本土確診病例達47例，涉及九個區，並擴及四省，均與新發地批發市場有關。北京市疾控中心副主任龐星火指出，推斷疫情在早期即被發現，目前北京市疫情還處於「上升期」，不排除發病人數還會增加並持續一定時間。

北京市16日深夜升級防控措施，對全市小區和特殊機構採封閉式管理，其中，高風險區的小區進行全封閉，人員只進不出，等於強制隔離和封鎖。同時，嚴格管控進出北京，境外入京人員全部集中觀察，中高風險區和新發地市場相關人員禁止出京。其他人員堅持非必要不出京，離京者須持七日內核酸檢測陰性證明。

北京市中小學各年級從17日起，一律停止到校上課。自17日晚開始，盛傳北京封鎖對外交通，但北京官方否認。不過，截至17日中午，北京兩座機場已取消逾七成的航班。

龐星火17日指出，本次疫情由人際傳播或物品環境汙染引發的感染所致，目前病例以普通型和輕型病例為主，占總病例數95%。根據流行病學關聯等推斷，北京疫情仍處於「上升期」。北京疫情防控檢疫檢測工作組表示，截至17日，將為35萬6000人完成檢測。

全國政協16日在上海展開完善重大疫情防控機制專題調研，據財新網報導，中國疾控中心主任高福在會上表示，「北京這場疫情很可能不是6月初、5月底才出現的，很可能要提前推一個月，這裡面已經有好多無症狀感染或輕型病人，才使得環境裡能有這麼多的病毒。這是我們現在的推測，還需要進一步驗證。」

不過，高福此番言論，與中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友，日前接受央視專訪時的說法有所不同。吳尊友當時表示，現在還不是很確定北京此次疫情是何時開始，不過，「從目前發現的病例來看，他們暴露的時間、出現感染的時間，最早應該在5月底前後」。