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鮭魚甩疫禍源頭 但海鮮商戶賠慘了

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電

新發地農產品批發市場一塊切進口鮭魚案板上驗出的新冠病毒，讓許多民眾不敢吃鮭魚（三文魚），北京不少日料門店和大型賣場緊急下架鮭魚產品，這個危機也波及冷鏈運輸的進口海鮮、水產，乃至活鮮產品。如今專家證明鮭魚的「清白」源頭，但海鮮商戶們仍哀號「已經虧慘了」。

6月12日晚，北京新發地市場董事長張玉璽在接受新京報採訪時表示，相關部門抽檢時從切割進口鮭魚的案板中檢測到了新冠病毒。界面新聞報導，北京因此陷入一場「鮭魚恐慌」，民眾不敢買鮭魚，相關的進口海鮮、水產全都受到波及。直到國家衛生健康委專家組專家施國慶16日說「目前還沒有證據來表明鮭魚是新冠病毒的宿主或者中間宿主」，鮭魚才暫時「翻身」。

儘管如此，但涉及到的海鮮水產商戶們已損失慘重。報導說，一名在石景山錦繡大地海鮮市場工作的經營人員王勇（化名）稱，「銷售海鮮產品沒人敢要，不管是不是鮭魚。餐廳渠道之前有要貨的，現在已經賣不動了。」他透露，以往周六日通過京東到家下單的客戶多，正常營業流水在4、5萬元，目前一分錢都沒有。

6月16日以來，已經有大量海鮮水產市場陸續被封閉。朝陽區來廣營一處海鮮市場內的阿杜海鮮經營者表示，在6月15日之前市場裡基本沒什麼客戶了，經營者們也都忙著做核酸檢測，活物能養著就養，不能養活就得銷毀。

零售商的海鮮區域也一樣慘澹。永旺海鮮水產區域在6月12日設立了「海鮮日」，但都無人問津。「小龍蝦旺季就別指望了。」江蘇泰州一名蝦蟹類批發商胡杰（化名）說，本來每天要往北京發一噸左右的小龍蝦，但這幾天不能發貨了，連帶天津、河北市場也受到影響。

新冠肺炎 COVID-19

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