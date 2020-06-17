嚴格防疫重現 北京CDC：全市疫情仍在上升期

北京市新冠肺炎疫情再起，11日以來累計137人確診，防疫措施大幅提升，重現年初的嚴格防疫景象。北京市疾控中心今天坦承，目前北京疫情仍處於上升期，不排除發病人數還會維持一段時間。

綜合中國媒體報導，北京市政府今天舉行防疫記者會，發言人徐和建表示，首都疫情防控工作「事關全局，怎麼嚴都不過分」。

根據報導，北京市疾控中心指出，由於初期病例均與疫源地─新發地批發市場存在流行病學關聯，再結合發病時間的流行曲線，因此推斷疫情「在早期即被發現」，全市疫情仍處於上升期。

北京市疫控中心表示，考慮到新發地批發市場「物流廣泛、人員密集」等特殊性，不排除發病人數未來還會維持一段時間。

有鑑於本土確診病例持續上升，北京市16日將突發公共衛生事件響應，上升為全國唯一的二級省區。而到今天，疫情被調升到「中風險區」的街道、鄉鎮也增加到32個，且分布在豐台、大興、海淀、西城、房山、東城、石景山、朝陽、門頭溝等9個行政區。

至於新發地批發市場所在地的豐台區花鄉，疫情目前仍然維持「高風險區」等級。

今天起，北京市所有小區全面實施封閉式管理，且各級學校學生停止到校，上述33個中、高風險重點地區人員被禁止離開北京，同時調整大眾運輸工具的限流比例並調降滿載率；北京首都、大興機場取消多數航班，中國航空業者更免收往返北京航線的退票手續費。

同時，全北京市今天起再度暫停舉辦會展、體育賽事和演出活動；停辦境內跨省區團體旅遊業務，可謂回到今年初的「半封城」狀態。

儘管如此，但在中國官方「保就業」、「保增長」的壓力下，北京市官方仍然維持持不停產、停工的政策不變，只是鼓勵企業開放居家辦公或錯峰上下班。至於各級學校雖然停止學生到校，但即恢復疫情初起時的線上教學狀態。