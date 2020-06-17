不滿家屬因新冠喪命 武漢市民向政府索賠200萬

新冠疫情自武漢爆發至今已將近五個月，這個肆虐全球的疫情也造成中國至少4634人喪命。當各國政府針對病毒源自何處在追責之際，武漢當地也有一群新冠病亡者的家屬，近期開始展開對武漢政府追責的動作。

其中，武漢市民張海於6月10日正式向武漢市長丶湖北省長與位於武漢的中國人民解放軍中部戰區總醫院提起訴訟，他要向這三個單位求償近200萬人民幣的賠償。他告訴德國之聲，今年1月16日，因為他父親跌倒骨折，為了能享受公費醫療待遇，他們遵循建議從深圳返回武漢進行手術。

然而，當時他父親的工作單位並未提及武漢當地爆發新冠疫情，導致他父親在1月23日從手術過程中恢復清醒不久後，便在中部戰區總醫院染上新冠病毒。張海説：「我父親在醫院後期感染了新冠病毒，剛開始是發燒，接著越來越嚴重，到了1月29日他做了核酸檢測，我1月30日被告知他染上新冠，結果他2月1日就去世了。」

張海對於父親從住院到過世僅短短15天這件事感到非常氣憤，認為父親是因為武漢政府瞞報疫情，才染上新冠病毒而去世。這讓他決定向武漢政府提出求償，並公開譴責地方官員。他告訴德國之聲：「我父親去世後，我一直希望能募款建立一個新冠亡者的紀念碑，因為我認為武漢因新冠喪命的人都是無辜者，他們都因政府的謊言，而不知道疫情的存在。在這樣的情況下，他們因沒有防範才染上新冠病毒，並因此失去生命。」

然而，張海發起立紀念碑活動後沒多久，中國當局立即對他展開監控。政府除了屏蔽他在微信與微博上發布與立紀念碑相關的內容外，也多次要求張海到深圳派出所做筆錄，過程中用受害者家屬群組內的討論來拷問他。張海向德國之聲表示：「警察問我是不是建了一個群，我說我是建了一個群。他們接著說群中有律師，我便直說有家屬想打官司，我一定支持且會協助介紹律師。」

之後雖然警察又上門找張海幾次，但他都因不在家而躲過警方的拷問。張海強調，他從決定向政府追責後，便一直以真實身份公開發言，但中國政府仍持續對他進行監控與打壓。這種作法也讓他感到十分氣憤。他告訴德國之聲：「他們透過各種方式監控與打壓我，所以我對他們這種行為感到特別氣憤。如果政府能直接面對我們家屬提出的問題，是不是對政府的公信力也會有很大的提高，但他反而用打壓的方式來面對我們。」

「博弈」性的追責行動

為了協助新冠受害者家屬透過法律渠道向中國政府追責，中國海內外一群維權律師3月初便成立一個「新冠肺炎索賠法律顧問團」，替在新冠疫情間被侵權或家屬不幸染病喪命的民眾提供免費法律服務。服務項目包含了制定索賠方案，爭取和政府達成和解協議或提告。

顧問團的合作伙伴人楊佔青告訴德國之聲，剛開始願意接受法律協助的武漢民眾非常少，但自從武漢解封後，受害者家屬的群組逐漸增加至40多個人，其中有10至20多人願意維權。然而，在家屬陸續按照指導去搜集證據後，有些人開始受到當地警察或社區人員的騷擾與威脅。

楊佔青説：「最早只有一兩個人接受媒體采訪後被騷擾。後來有很多人是沒有接受媒體采訪，就是因與我聯系，也被要求不准用微信發表相關訊息，不准接受律師諮詢，也不准與我聯系。有些人因此而放棄維權，但有些人被警察騷擾多次後，仍堅持維權。」

楊佔青表示，雖然顧問團知道中國法院不可能按照法律程序去應對受害者家屬提出的訴求，但他們仍建議家屬依法求償的原因是因為，提出訴求的過程，便是向武漢政府施壓的一種方法。他告訴德國之聲：「我們希望透過這種方法，讓政府與受害者家屬去談判協商，這樣也能滿足受害者的要求。雖然可能無法滿足全部訴求，但可以滿足一部分需求。」

楊佔青也以三鹿毒奶粉事件或假疫苗事件為例子，表示過往這些案子的受害者都是透過維權的方式，試圖迫使政府與他們協商溝通，實際上提出訴訟的人並不多。他向德國之聲表示：「一方面法院不立案，另一方面受害者家屬也不願提交訴狀，因為他們不相信法院會公正審理。所以他們大多在網路發起訴求，或是到官員辦公的地方與他們交涉，透過這種方式或是接受媒體采訪向政府施壓，藉此來達到一部分的權益。」

楊佔青指出，目前按照顧問團指示去搜證並按照步驟准備提出告訴的受害者家屬，大約有11人，而他們大多是因家屬病逝，所以希望向武漢政府尋求賠償。然而，也有部分成員是康復後，發現醫院造假病例，所以希望追求公道。還有一部分人則是因疫情期間不知道病毒會人傳人，導致他們在沒做好適當防護下，正常上班而染上新冠病毒。

不過楊佔青認為，與過往不同的是，習近平時代，政府不會因為民間施壓而試圖滿足部分受害者家屬的訴求。政府反而會延續過去監控的手段與維穩體系打壓受害者家屬。他告訴德國之聲：「汶川大地震發生後，政府為了安撫大批受害者家屬，成立了不少公益機構。在習近平時代，中國政府只會透過維穩體系，持續打壓試圖向政府求償的人。以後任何沒有官方授權的公益行動，都可能會被阻止或鎮壓。」

【 本文章由德國之聲授權提供】