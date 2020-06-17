中國專家：北京新冠疫情時間可能往前推一個月

中國疾病預防控制中心主任高福昨天表示，北京市最新的2019冠狀病毒疾病疫情可能不是5月底、6月初才出現的，時間可能要往前推一個月。

陸媒財新網今天報導，中國全國政協16日在上海針對完善重大疫情防控機制展開專題調研，高福在這次會中作了上述表示。

高福說，北京市這場疫情很可能不是6月初、5月底才出現的，很可能要提前推一個月，「這裡面已經有好多無症狀感染或輕型病人，才使得環境裡能有這麼多的病毒」。

不過，高福指出，這是目前的推測，還需要進一步驗證。

對於北京這波疫情起於何時的問題，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友15日接受央視節目專訪時則提出了不同觀點。

吳尊友表示，目前還不是很確定疫情開始的時間，不過「從目前發現的病例來看，他們曝露的時間、出現感染的時間最早應該在5月底前後」。

吳尊友認為，北京市的疫情應該是在早期就已及時發現了，因為「第一，幾乎所有病例都指向一個來源—新發地市場，說明它還在早期，沒有造成廣泛的傳播」。

此外，吳尊友說，「目前從北京的病例特徵來看，還沒有觀察到明顯的家庭聚集性傳播，也沒有觀察到病人就診在醫院發生交叉傳播」。

一般來說，病毒離開活體就很難再增值，但最新研究發現，2019冠狀病毒在陰暗潮濕的環境有一定潛伏能力。

對此，高福說，「新冠病毒會在一些陰暗潮濕、比較污染、不好的環境裡潛伏下來，這是大家沒有想到的，潛伏下來以後，它在一定的時間內再突然暴露給好多人」。

吳尊友此前也表示，北京這次新發地市場的疫情和當初在武漢華南海鮮市場出現的疫情都發生在農貿、海鮮市場，有一定的相似性。

吳尊友說，「這裡有沒有共同的規律，我們也在思考、分析、探索。這一類的市場，有一個特點就是，潮濕、陰冷的地方可能適合病毒生存」。

北京市這波疫情傳播快速，從11日到昨天24時，共新增137例確診患者。