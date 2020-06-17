中國大陸國產首款疫苗 受試者全產生抗體

由國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研製的中國首款新冠病毒滅活疫苗Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗盲態審核暨階段性揭盲會，16日在北京、河南兩地同步舉行。結果顯示：疫苗接種後安全性好，無一例嚴重不良反應；不同程序、不同劑量接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體。

科技日報報導，國藥中國生物介紹，此次新冠滅活疫苗臨床試驗為隨機、雙盲、安慰劑對照的Ⅰ/Ⅱ期臨床研究。4月12日，該疫苗獲得臨床試驗批件，Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗在河南省武陟縣同步啟動。在河南省疾病預防控制中心的主導下，臨床試驗連續進行66天。

國藥中國生物方面表示，此次研究旨在評價新冠滅活疫苗在18—59歲健康受試者中，按照低、中、高劑量和0／14天、0／21天和0／28天不同程序接種後的安全性和免疫原性，重點關注疫苗接種後的細胞免疫變化情況，探索了疫苗接種的免疫程序、免疫劑量、安全性、免疫原性及體內抗體水平的變化趨勢。截至目前，Ⅰ/Ⅱ期臨床研究受試者共1120人，已全部完成兩針次接種。

報導稱，此次臨床試驗方案結果令人鼓舞。疫苗接種後安全、有效，接種疫苗組受試者均產生高滴度抗體，18—59歲組中劑量按照0／14天和0／21天程序接種兩劑後中和抗體陽轉率達97.6%，按照0／28天程序接種兩劑中和抗體陽轉率達100%。

香港01報導，中國共有四款滅活疫苗處於Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗中，分別由國藥集團中國生物武漢生物製品研究所、北京科興中維生物技術有限公司、國藥集團中國生物北京生物製品研究所、中國醫學科學院參與研發。其中，中國生物北京製品研究所研發的滅活疫苗近期公布了動物實驗結果。

另據長江日報報導，截至6月15日24時，武漢集中核酸檢測排查出的300名無症狀感染者全部「轉陰」。目前，武漢市無新增無症狀感染者，無尚在醫學觀察的密切接觸者，意味著武漢的無症狀感染者「清零」。