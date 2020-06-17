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跨省擴散 北京男返浙確診致11隔離

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電

新型冠狀病毒疫情持續在北京擴散，向民眾經常出入的餐飲業蔓延，豐台區花鄉多名餐館廚師、配菜員、採購員陸續被確診。北京市政府副秘書長陳蓓表示，北京聚集性疫情初判由人際傳播或物品環境污染引發的感染所致，且密切接觸者中出現了明確的續發感染。

另環球網報導，浙江省16日新增確診病例1例，這名36歲男子長期於北京新發地批發市場經商，從北京返回溫嶺後，因發熱、頭暈、咳痰及胸悶等症狀就診而確診。已排查出當地密切接觸者11人，全部實行集中隔離醫學觀察，核酸檢測均為陰性。這顯示繼遼寧、河北與四川之後，北京疫情也向浙江擴散。

北京青年報報導，北京市疾控中心副主任龐星火昨晚在新聞發布會上通報15日北京市新增的餐飲業確診病例細節，病例1的22歲男子為餐館配菜員，其餐館供貨商為新發地市場，為確診病例的密切接觸者；病例2的37歲男子是豐台區花鄉餐館採購員，曾和廚師曾到新發地市場採購；病例3的36歲男子為餐館廚師，其餐館供貨商為新發地市場。

會中並提及16日新增的27例病例中，有9人曾到新發地市場採購。症狀多為普通型及輕型。陳蓓表示，截至16日，北京所有病例均與新發地農產品批發市場有直接或間接的流行病學關聯。

此前，北京玉泉東市場也因傳出疫情而關停，周邊社區也實施封閉管理，屬地啟動疫情防控戰時機制。中國新聞周刊報導，由於該市場距離多所學校均不足500米，當地人擔心玉泉東市場可能成為下一個新發地市場。

報導引述北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發建議，要聚焦玉泉東市場確診病例的流調，並進一步分析是否出現了二代、三代病例的傳播。他還建議，除了新發地市場，全市要對類似的農貿市場展開調查，避免下一個新發地市場疫情的出現。

新冠肺炎 COVID-19 疫情 新型冠狀病毒

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