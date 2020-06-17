世衛關切北京疫情 調查爆發源頭

世界衛生組織（WHO）15日在日內瓦舉行記者會表示，過去兩周幾乎每天都有超過十萬個新病例通報，大部分在美洲和南亞。世衛也關切北京最近疫情升溫。

中央社報導，世衛秘書長譚德塞表示，即使是已遏止病毒傳播的國家，也必須警惕疫情可能再起。他說，北京過去50多天沒有新病例，但現已確認逾百病例，世衛正在調查「爆發」的源頭和程度。

對於中國媒體提問，法國和德國15日開放邊境，但兩國每天還持續有數百個新增病例，美國某些州的病例也不少，為何中國100多個新病例卻讓人高度關注？世衛突發衛生事件執行主任萊恩表示，每國情況不同，北京已50多天沒新病例，在這情況下是個重大事件；世衛除密切監測外，也希望中國分享基因序列資訊。

世衛流行病學家范科霍芙說，世衛對每個國家的群聚病例都非常關切，北京近日新增疫情需要追蹤源頭。

由於中國官媒報導，用於切割進口鮭魚的砧板驗出新冠肺炎病毒。消息傳出後，北京各大超市緊急將鮭魚下架。萊恩對此表示，關於進口鮭魚或者其包裝可能傳播的說法是一種假設，需要更多驗證。

此外，媒體也關切世衛與美國關係，究竟美國現在是否還是世衛會員國？譚德塞對此明確表示，美國依然是世衛會員。