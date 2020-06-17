北京新冠病毒傳染力強 專家：小湯山醫院做好重啟

北京新冠肺炎疫情復燃，帶來許多謎團。專家稱，新發地市場病毒異於中國本土流行的新冠病毒，傳染性強於武漢華南市場。對於曾規模收治新冠肺炎患者的北京小湯山醫院此時應否重啟？北京清華長庚醫院感染性疾病科主任林明貴說，目前雖暫不需要，但要做好隨時啟用的準備。

香港01報導，中國疾控中心主任高福15日主持會議表示，目前，中國疾控中心已完成相關病例樣本病毒全基因組序列測定和分析，初步結論已上報並正在積極開展病毒溯源。目前中國國內權威專家基於實驗室檢測結果，初步判斷病毒有可能來自歐洲，甚至美洲。

武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋15日接受採訪時表示，北京新發地四天內確診79個病例，說明北京新發地發現的新冠病毒傳染力有可能強於武漢華南海鮮市場。

他認為，若病毒是從海外經冷鮮生物類產品輸入，那麼「外防輸入」中所包含的內容就要擴大到對這些產品的海關檢疫上；另外病毒類型不同，對疫苗研發也有影響，楊占秋認為這增加了疫苗研發的難度。

另據健康時報報導，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，是否要再啟用小湯山醫院「得有預案，有備無患，寧可信其有，不可信其無」。

而林明貴針對小湯山醫院是否需要重新啟用表示，具體還要根據疫情發展變化來定。若僅就目前的患者情況來看，暫時還不需要啟用小湯山醫院。

林明貴指出，目前北京確診的患者統一安排在地壇醫院治療。而先前北京共啟用了三家定點醫院參與新冠肺炎患者的救治，現在患者人數還遠低於之前，但也要做好隨時啟用的準備，有備無患。

2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）在中國爆發且快速擴散，北京成為疫情重災區。為此，官方選在北京小湯山設置集中收治SARS病患的超大型醫院，成為小湯山醫院。此後，小湯山醫院長期作為低密度使用的康復醫院。新冠肺炎疫情爆發後，中國官方在武漢設置的火神山、雷神山醫院，就是比照小湯山醫院的模式設計、興建及運作。