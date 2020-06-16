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疫情卷土重來 北京市民平靜中有擔憂

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不知道是不是造化弄人。6月8日，北京最後的本地確診病例治愈出院，本地確診病例清零。而3天後，也就是6月11日，北京市突然新增報告本地確診病例一例。這不但結束了北京連續56天無本地報告新增確診病例的狀態，同時在確診病例連續暴發的情況下，令北京各地重新采取二級防控措施。官方通報說，到目前為止，所有新增確診病例都同北京新發地批發市場相關。

北京衛健委建議市民，「5月30日以來，凡到過北京新發地農貿批發市場或與市場銷售人員有過密切接觸的人員，應主動向單位和社區報告，並開展核酸檢測和居家觀察」。

北京市民王女士家住西城區。她家所住的小區距離北京這一輪疫情中發現的第一例確診病人居住的西便門東大街相距不遠。她說，她所居住的小區已經被劃為中等風險的疫區，但是由於小區內並未發現確診病例，所以尚未全封閉的嚴厲管控措施。居民的正常生活工作都可以得到保障。王女士表示，出於安全的考慮，她不再乘坐公共交通工具，而是走路上班。

居住在豐台區的張女士也表示，由於今年年初疫情最嚴重的時候已經積累的不少經驗，所以到目前為止，一般的日常生活都沒有受到明顯影響。她說，她居住的小區不屬於封閉小區，居民仍可以照常出門買菜，只不過小區門口的出入證檢查變得更加嚴格了。她還表示，目前購買消毒用品和口罩也都很方便，而且價格沒有因北京新增確診病例暴發而上漲。 張女士表示，年初新冠疫情暴發後，她就買了一輛電動自行車，盡可能避免乘坐公共交通工具，而且也盡可能地采取網上購物的方式，大幅度降低了在超市購物的頻率。她還講述說，街道上門入戶排查了解，是否有居民近期曾前往國新發地等出現問題的市場。如果有人去過，就需要去進行核酸檢測。

張女士說：「現在北京市政府每天召開兩場新聞發布會，盡量做到信息公開透明。這是非常好的。」她表示，普通市民已經積累了半年的經驗，看到目前公開的信息，「心裡多少是有底的，不會無謂的恐慌」。

北京市民李先生也認為整體氣氛都算是穩定。他說：「微信朋友圈的氣氛很穩定，並沒有出現年初新冠疫情在武漢大爆發最初時期的恐慌感，但是大家心裡肯定多多少少還是擔心的。」李先生認為這次北京官方在新增病例突然暴發的時候應對及時，信息通報也比較透明。

據新華社報道，新發地批發市場作為北京乃至亞洲交易規模最大的專業農產品批發市場佔地1680畝， 市場內的固定攤位有2000個左右， 每日進出1.5萬人以上 ，日吞吐蔬菜1.6萬噸、果品1.6萬噸、水產1800多噸。 但在今年初疫情暴發到6月中旬之前，市場一直保持零感染，包括200多名湖北籍商戶和員工，均未出現感染病例。新華社分析認為，這與當時采取的嚴密防控措施密不可分。

新華社采訪的一位居住在北京市西城區的一位女性居民，曾於5月31日同家人一起駕車去新發地水果批發市場采購過幾箱水果。這位女士回憶說，「當時正是中午，市場內人不多，進出大門也沒有太嚴格的管控措施。讓她印象深刻的是，那天有不少商戶並未戴口罩」。

昨天（6月15日）， 負責市場監管、食品藥品監管等工作的北京市豐台區副區長周宇清、 負責豐台區花鄉疫情防控工作的花鄉黨委書記王華已被免職。

另據《人民日報》報道，目前中國國內29個城市和地區要求從北京前來的人員都需要接受隔離觀察以及核酸檢測等防疫措施。

本文章由德國之聲授權提供】

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