北京疫情 專家：小湯山醫院要做好再啟用的準備

曾規模收治SARS及新冠肺炎患者的北京小湯山醫院，在北京疫情再起下是否重新啟用，受到矚目。北京清華長庚醫院感染性疾病科主任林明貴今天說，目前雖暫不需要，但要做好隨時啟用的準備。

健康時報報導，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，是否要再啟用小湯山醫院「得有預案，有備無患，寧可信其有，不可信其無」。

吳尊友表示，樂觀是建立在「充分準備、全面落實」的基礎上，而不是盲目的樂觀。且防控措施一點不能減弱，各項措施要更加嚴格，而且每一項措施必須落實得實實在在。

根據報導，林明貴針對小湯山醫院是否需要重新啟用表示，具體還要根據疫情發展變化來定。若僅就目前的患者情況來看，暫時還不需要啟用小湯山醫院。

林明貴指出，目前北京確診的患者統一安排在地壇醫院治療。而先前北京共啟用了3家定點醫院參與新冠肺炎患者的救治，現在患者人數還遠低於之前，但也要做好隨時啟用的準備，有備無患。

2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）在中國爆發且快速擴散，北京成為疫情重災區。為此，官方選在北京小湯山設置集中收治SARS病患的超大型醫院，成為小湯山醫院。此後，小湯山醫院長期作為低密度使用的康復醫院。

新冠肺炎疫情爆發後，中國官方在武漢設置的火神山、雷神山醫院，就是比照小湯山醫院的模式設計、興建及運作。到今年3月16日，為因應北京本地的疫情，小湯山醫院再度確診及疑似患者，直到4月28日結束，翌日全面關閉消毒，目前處於備用狀態。