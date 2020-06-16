北京疫情傳遼寧、河北、四川 相關市場停業 學生暫停復課

截至15日，北京5天新增106例確診病例，北京確診者的數位密切接觸者也接連感染，在河北、遼寧和四川等三省出現跨省傳播。進入「戰時狀態」的北京，陸續有多個地區被調整為「中高風險」，不僅相關市場停業，學生也暫停復課。

綜合媒體報導，據國家衛健委網站消息，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告15日新增確診病例40例，其中境外輸入病例8例(上海3例，廣東3例，內蒙古1例，遼寧1例)，本土病例32例(北京27例，河北4例，四川1例)；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中境外輸入病例1例(在上海)，本土病例2例(均在北京)。

遼寧省衛生健康委員會13日通報，瀋陽新增2例確診病例為北京確診病例的密切接觸者；河北省衛健委15日通報，新增3例確診病例以及1例無症狀感染者為同一家人。

四川省市衛健委15日也通報，當地14日新增一例疑似病例，這名女子9日從北京乘機抵成都後，乘私家車抵達雅安市石棉縣，她的丈夫為13日北京確診病例。

北京新增的本地確診病例多與新發地批發市場有關聯，從官方公布的多個確診病例活動軌跡可以看出，相關病例曾去過京深海鮮批發市場、玉泉東商品交易市場、朝陽區松榆東里市場等北京各個區的多個市場。

此前新京報報導稱，相關市場已全部或部分暫停營業，從13日起，新發地批發市場已暫時休市，玉泉東商品交易市場暫時休市。

家住北京市朝陽區武聖西里社區的黃先生表示，他所在社區距松榆東里市場僅600多米，進入社區須出示電子通行證。一位長期在附近小區送桶裝水的工作人員也說，小區的外賣進不去，送水也無法送到居民家門。

北京全市社區防控工作迅速進入戰時狀態的同時，原計畫於6月15日復學的北京小學一二三年級，學生復課已被按下了暫停鍵。北京市教委14日晚發布消息稱，已返校復課的學生可自願選擇居家學習；初高三學生考試前14天居家複習。

北京5天來新增106例，不過世衛組織秘書長譚德塞15日於記者會中表示，中國上周回報北京市出現新的感染病例，已經有超過100起確診病例，而這波疫情的起源與規模仍在調查中。