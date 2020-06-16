疫情爆發前20萬人去過 新發地市場掌控北京9成食品

北京官員表示，5月30日以來曾前往疫情起源的新發地批發市場者，經清查約20萬人。而新發地批發市場不僅供應著北京近九成的食品，影響力更被形容為整個北京的「菜籃子」，也號稱是整個中國農貿市場的「地標」。

中央社報導，北京市新冠肺炎疫情升高，官方宣布全市進入「一級工作狀態」，豐台、門頭溝、大興3區更進入「戰時狀態」；全市已有23個街道及鄉鎮被列為疫情中高風險區。全北京正安排以社區為單位的檢測，以找出可能的感染者。

北京小區、村出入口進入24小時值守狀態。而新發地批發市場周邊，以及受波及的玉泉東市場周邊共21個小區也進行封閉管理。

北京市委組織部部務委員徐穎表示，自5月30日至今，曾前往新發地批發市場者多達近20萬人。目前，北京正以社區為單位就近安排核酸檢測，並進行居家觀察。

北京市新發地批發市場不僅供應北京九成的食品，更向外省拓展業務，形成龐大的產銷網路。也因此，北京市這波疫情發生後，除在北京本地迅速蔓延外，連河北、遼寧、四川等省也發現相關疫情。

在標榜低收費、手續簡單下，新發地不斷吸引商販進駐。進入21世紀，北京市中心區多個批發市場遭到拆遷，大批商販紛紛轉而進駐新發地。