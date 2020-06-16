北京防控雙挑戰 不明社區感染、人口武漢2倍

北京新冠疫情捲土重來，有專家表示，此次疫情讓當局重視的重要原因是屬於不明原因的社區感染，病毒從哪裡來都不清楚，給疫情防控增加了難度，甚至讓人聯想到武漢的華南海鮮市場，擔心重演武漢的情況，但他認為重演武漢疫情的可能性不大。

BBC報導，中國副總理孫春蘭在14日召開國務院會議，認為「疫情擴散的風險很高」，要採取果斷措施，切實防止疫情擴散蔓延。她還表示，要對新發地及周邊地區實施嚴格的流行病學調查，開展溯源工作。

中國是新冠疫情最早爆發的國家，但包括武漢在內的疫情在3月下旬便已得到初步控制，大部分省份連續沒有新增病例。不過，在武漢和吉林舒蘭曾出現小規模社區感染。

相比之下，北京此次疫情在一個農貿市場爆發，範圍相當寬泛。

據報導，當局仍面臨非常嚴峻的挑戰，除了防疫本身，還有經濟上的壓力。北京的人口是武漢的近兩倍，作為首都，封鎖北京造成的損失將遠遠超過武漢。

此前中國其他地方出現疫情時，當局都果斷地將整座城市，但此次北京的風險等級調整以更小的「街道」為單位，多個體制內的官員甚至呼籲「復工復產進程不能中斷」。

「這也是一個農貿市場，大家就很自然地聯想到武漢的華南海鮮市場，會擔心這是不是武漢的重演」香港大學病毒學專家金冬雁表示，新發地市場和華南海鮮市場仍有著本質區別，當時中國還未禁止野味銷售，所以武漢的市場中有很多的野生哺乳類動物的活物交易。新發地市場則主要是生肉和水產品。

他認為，儘管外界有擔憂，但重演武漢疫情的可能性不大。「中國有舉國的體制，可以施行很嚴厲的措施，加上北京一直繃得比較緊，如果有發熱病人，很快就會去檢查。只要能發現就不是最可怕的。」

報導指出，在吸取了武漢的教訓後，北京當局在採取措施方面更加快速，包括在兩天內完成了對數萬民眾進行核酸檢。晚上10時，還有社區人員上門逐一詢問過去半個月內是否前往過新發地市場。