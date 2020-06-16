武漢市疫情歸零 無症狀感染者全部排除

據官方通報，中國大陸湖北省武漢市昨天排除3例2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）無症狀感染者，正式解除隔離醫學觀察，首度實現疫情全部歸零。

根據武漢市衛生健康委員會疫情通報，武漢自5月18日以後未再新增確診病例，6月4日再度實現確診病例歸零；6月15日實現無症狀感染者「清零」，為3月31日通報無症狀感染者以來首次。

據通報，6月15日，武漢無新增無症狀感染者，無尚在醫學觀察的密切接觸者。現有最後3例無症狀感染者連續兩次核酸檢測陰性，經專家組認定，正式解除隔離醫學觀察。至此，武漢無症狀感染者及其密切接觸者全部「清零」。

由於此前持續輸出無症狀感染者，武漢於5月14日至6月1日展開全市集中核酸檢測排查，共檢測近990萬人。

通報稱，這次排查共發現無症狀感染者300名，追蹤密切接觸者1174名，最後沒有轉確診病例，也未發現無症狀感染者傳染他人的情況。

據通報，針對北京新發地批發市場爆發疫情，武漢13日起連續3天對15個區的75家超市、74家農貿市場、5家水產品進出口貿易公司的6178個環境樣本（包括環境和物品）進行採樣檢測，所有樣本病毒核酸檢測結果均為陰性。

13日凌晨0時起，湖北省突發公共衛生應急響應級別已由二級調整降低為三級。