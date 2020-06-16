快訊

獨／創辦人長子挺姊夫 最大輪胎廠正新經營權恐變天

龐佩奧明會楊潔篪：「美中夏威夷密談」準備談什麼？

武漢市疫情歸零 無症狀感染者全部排除

中央社 / 台北16日電

據官方通報，中國大陸湖北省武漢市昨天排除3例2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）無症狀感染者，正式解除隔離醫學觀察，首度實現疫情全部歸零。

根據武漢市衛生健康委員會疫情通報，武漢自5月18日以後未再新增確診病例，6月4日再度實現確診病例歸零；6月15日實現無症狀感染者「清零」，為3月31日通報無症狀感染者以來首次。

據通報，6月15日，武漢無新增無症狀感染者，無尚在醫學觀察的密切接觸者。現有最後3例無症狀感染者連續兩次核酸檢測陰性，經專家組認定，正式解除隔離醫學觀察。至此，武漢無症狀感染者及其密切接觸者全部「清零」。

由於此前持續輸出無症狀感染者，武漢於5月14日至6月1日展開全市集中核酸檢測排查，共檢測近990萬人。

通報稱，這次排查共發現無症狀感染者300名，追蹤密切接觸者1174名，最後沒有轉確診病例，也未發現無症狀感染者傳染他人的情況。

據通報，針對北京新發地批發市場爆發疫情，武漢13日起連續3天對15個區的75家超市、74家農貿市場、5家水產品進出口貿易公司的6178個環境樣本（包括環境和物品）進行採樣檢測，所有樣本病毒核酸檢測結果均為陰性。

13日凌晨0時起，湖北省突發公共衛生應急響應級別已由二級調整降低為三級。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北京西城廣外天陶紅蓮菜市場關閉 周邊7社區封閉管理

無國界記者評抗疫訊息英雄 李文亮、方方上榜

北京疫情再起 新冠肺炎5天累計確診破百

大陸昨新增40例確診 半數以上來自北京

相關新聞

北京再爆新冠禍首是「鮭魚」？挪威海產協會急發聲明

中國大陸北京爆發第二波新冠肺炎疫情，具非官方消息來源指出，日前於中國食品市場準備鮭魚的砧板上發現新冠肺炎病毒蹤跡，引發進...

武漢市疫情歸零 無症狀感染者全部排除

據官方通報，中國大陸湖北省武漢市昨天排除3例2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）無症狀感染者，正式解除隔離醫學觀察，首度實現...

北京西城廣外天陶紅蓮菜市場關閉 周邊7社區封閉管理

北京市西城區副區長李異16日表示，由於西城區廣外天陶紅蓮菜市場有一名往來新發地市場人員被確診為新冠肺炎病例。西城對到過市...

北京疫情嚴峻 四個區已進入「戰時狀態」

在16日北京新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市委宣傳部副部長徐和建表示，自6月11日新發地市場發生疫情以來，累計報...

蔡奇：北京防控形勢十分嚴峻 要背水一戰！

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第69次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第30次會議15日下午召開作。北京市委書記...

北京5日新增確診患者就「破百」 傳染源「人」可能性大

北京衛健委微信公眾號通報，6月15日0時至24時，北京新增報告本土確診病例27例、疑似病例2例、無症狀感染者3例。5天以...

北京疫情再起 新冠肺炎5天累計確診破百

北京新冠肺炎疫情再起，5日內累計確診破百，達106人。而新冠肺炎疫情起源地武漢疫情則趨緩，武漢市衛健委今日通報，武漢市的...

大陸昨新增40例確診 半數以上來自北京

大陸新冠肺炎疫情近期嚴峻，昨日新增40病例，其中本土患者達32例，在這之中北京有27例新增確診。

北京再添27例新冠肺炎本土病例 未來3天是關鍵

大陸國家衛生健康委員會16日通報，中國大陸6月15日報告新增確診病例40例，其中境外輸入病例8例（上海3例，廣東3例，內...

世衛：北京爆發新疫情是重大事件 正調查源頭

世界衛生組織今天表示，中國北京已新增逾100個病例，這是重大事件，盼北京分享基因序列資訊；另美國雖揚言退出，但世衛證實美...

北京排隊潮…檢測求安心「肯定要追究政治責任」

「完全沒想到是北京爆開第二波疫情！」連著四天，北京本土案例超乎預期地急速增加，北京市民熱議。自新冠疫情爆發以來，北京是除...

北京疫情嚴峻 進入戰時狀態 3官員免職

北京新冠肺炎疫情持續擴大，昨天新增本土確診病例卅六例，自十一日以來已報告新增確診七十九例。北京市委組織部部務委員徐穎表示...

熱門新聞

影／時隔13天 新增2例境外移入新冠肺炎病例

北京再添27例新冠肺炎本土病例 未來3天是關鍵

世衛：北京爆發新疫情是重大事件 正調查源頭

游淑慧抨擊陳其邁與陳致中貪汙共犯 兩人回應了

蔣萬安嗆陳其邁不敢登釣魚台 周玉蔻批：你韓國瑜啊

罷免陳致中提供連署點 她：不要看扁我們前鎮小港居民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。