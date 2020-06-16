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北京疫情嚴峻 進入戰時狀態 3官員免職

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
北京第二波疫情持續升溫，部分社區實施封閉管理。圖為北京疫情最嚴重的豐台區採樣點，工作人員為市民做咽拭子採樣。（新華社）
北京第二波疫情持續升溫，部分社區實施封閉管理。圖為北京疫情最嚴重的豐台區採樣點，工作人員為市民做咽拭子採樣。（新華社）

北京新冠肺炎疫情持續擴大，昨天新增本土確診病例卅六例，自十一日以來已報告新增確診七十九例。北京市委組織部部務委員徐穎表示，北京市進入非常時期，全市社區防控迅速進入「戰時狀態」，全市近十萬名社區工作者投入抗疫戰場，檢測與新發地相關的人數超過二十萬人。

北京市衛健委昨表示，截至十四日，北京市核酸檢測機構共檢測七萬六千多人，五十九人呈陽性，其中四十八人已確診，十一人仍有待診斷。北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強判斷，北京病例數還會有所增加，可能有一些被感染的人群還沒有被發現。

截至十四日，已有遼寧、河北、四川三省出現與北京新發地市場相關聯的病例。與北京來往密切的河北保定昨也宣布進入戰時防疫狀態。

北京市政府新聞發言人徐和建昨坦承，「目前對新冠病毒的變異傳播等規律還沒有完全掌握」，境外疫情也仍在蔓延，北京疫情形勢十分嚴峻。他表示，近期新發地市場發生聚集性疫情，疫情擴散風險很高，將以新發地市場及周邊地區為重點，實施最嚴格的流行病學調查，全面檢測重點人群。

面對突然升高的疫情，北京市民也提高警惕，地鐵、百貨公司、餐廳人流明顯減少，不少民眾都被「敲門」。北京市下令，通過挨家挨戶的「敲門行動」，對去過新發地的民眾進行「地毯式」全面排查。

包括北京佑安門醫院、垂楊柳醫院和宣武區體育場，昨天都排滿了等候檢測的人。一位家住西城區的鄭姓女士表示，自己十一日去新發地買菜，「害怕，肯定緊張啊！」「北京才剛放鬆，現在又要管控得更緊了。」

北京市已全面提升社區防控，所有胡同和社區設立的檢查關口恢復體溫檢測，暫停開放文體娛樂等室內場所。所有返回北京人士要記錄過去行程，核實「健康寶」綠碼未見異常，才會獲放行。

大陸疾控中心病學首席專家吳尊友昨表示，北京這次疫情「出乎意料，形勢還是嚴峻的，未來三天是關鍵」。現在要做的是控制好疫情，採取措施阻斷傳播。關於源頭的調查，初步結果顯示，是從外地引進的。從病毒的組成結構來看，更像歐洲的，但歐洲毒株也並不代表病毒來自歐洲國家。

是否要啟動小湯山醫院，他表示，「得有預案，有備無患」。從北京返回其他城市需要隔離嗎？吳尊友表示，到北京處於低風險的區域出差、旅行，回去沒有必要隔離，也沒有必要限制人員來京。

北京市政府昨已懲處免職三名防疫不力的官員，分別是豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華，以及新發地農產品批發市場總經理張月琳。

新冠肺炎 COVID-19 疫情

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