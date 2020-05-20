吉林群聚感染已46人 針對兩類人加強清查

中國吉林舒蘭市新冠肺炎群聚感染者已達46人，至今感染源仍無定論，但當地昨天開始針對兩類人啟動清查工作，其中包括年初從俄羅斯返回的人員。

吉林省曾經連續73天沒有本地新增2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）確診病例，卻在5月7日被打破，吉林市轄下舒蘭市公安局一名45歲洗衣女工被通報確診。

自7日至19日，這條感染鏈已經達到46人，按照中國標準，其中43人是確診病例，3人是無症狀感染者。

舒蘭市19日公告，啟動新一輪溯源調查工作，目標人群有兩類：一是今年初從俄羅斯返回、前來舒蘭市的人員，限3日內登記；二是4月1日以來到發熱門診和藥店購買「一退兩抗」（退燒、抗病毒、抗生素等）藥品的人員。

澎湃新聞報導，這輪疫情的感染源仍無定論。從4月8日到30日，舒蘭從綏芬河和滿洲里口岸一共接回俄羅斯入境的舒蘭籍人員308人，其中有300人在舒蘭隔離。有觀點認為，這名洗衣工可能是在與上述相關的洗衣過程中感染。

對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在接受央視新聞節目訪問時，認為有可能。

目前，吉林省吉林市累計報告本地確診病例40例（舒蘭市20例、豐滿區14例、其他區6例）、無症狀感染者2例；吉林省長春市報告無症狀感染者1例；遼寧省瀋陽市累計報告本地確診病例3例。

截至19日，全中國僅有的2個高風險地區均在吉林市，為轄下的舒蘭市、豐滿區；4個中風險地區分布在吉林、瀋陽和武漢3市，其中有3個與舒蘭聚集性新冠肺炎疫情相關。