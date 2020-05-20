武漢普篩 5日增58無症狀、1確診

湖北武漢市自14日開始，在全市展開全員新冠病毒核酸篩查「十天大會戰」。截至18日，官方在這5天內累計通報新增58名無症狀感染者、1例新增確診病例，無疑似病例。

澎湃新聞報導，上述58名無症狀感染者，他們分布在10多個地區，其中，以江岸區6例、礄口區11例、武昌區12例、洪山區8例為多。

武漢市衛健委通報數據顯示，5天內已完成121萬2809人次核酸檢測。

中國疾控中心副主任、國務院聯防聯控機制聯絡組專家馮子健近日表示，現階段數據顯示，武漢無症狀感染者傳染性很低。

5月11日，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部涉疫大數據與流行病學調查組下發《關於開展全市新冠病毒核酸篩查的緊急通知》（下稱《緊急通知》），其中通知武漢各區新冠肺炎疫情防控指揮部：經研究決定，在武漢全市範圍內開展全員新冠病毒核酸篩查「十天大會戰」。各區按10天期限，做好本轄區全員核酸篩查計畫安排。

報導指出，《緊急通知》的下發與武漢東西湖區出現的多例新增確診病例有關，係為強化社會防控、防止疫情反彈，加強常態化疫情防控工作。

近日，國務院聯防聯控機制聯絡組組長、國務院副秘書長丁向陽，副組長、國家衛生健康委副主任于學軍與湖北省、武漢市專題研究加強社區防控和核酸檢測工作並推動落實。

聯絡組指出，湖北省武漢市出台了關於全市加強核酸檢測、加快篩查無症狀感染者等一系列疫情防控措施和工作要求，被檢測人數呈倍數增長，無症狀感染者檢出率持續下降，防控效果日益顯現。但外防輸入、內防反彈的任務仍然艱鉅繁重。