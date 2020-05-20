快訊

商務人士來台鬆綁 居家檢疫縮為5至10天採自費篩檢

武漢普篩 5日增58無症狀、1確診

世界日報 / 中國新聞組╱上海20日電

湖北武漢市自14日開始，在全市展開全員新冠病毒核酸篩查「十天大會戰」。截至18日，官方在這5天內累計通報新增58名無症狀感染者、1例新增確診病例，無疑似病例。

澎湃新聞報導，上述58名無症狀感染者，他們分布在10多個地區，其中，以江岸區6例、礄口區11例、武昌區12例、洪山區8例為多。

武漢市衛健委通報數據顯示，5天內已完成121萬2809人次核酸檢測。

中國疾控中心副主任、國務院聯防聯控機制聯絡組專家馮子健近日表示，現階段數據顯示，武漢無症狀感染者傳染性很低。

5月11日，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部涉疫大數據與流行病學調查組下發《關於開展全市新冠病毒核酸篩查的緊急通知》（下稱《緊急通知》），其中通知武漢各區新冠肺炎疫情防控指揮部：經研究決定，在武漢全市範圍內開展全員新冠病毒核酸篩查「十天大會戰」。各區按10天期限，做好本轄區全員核酸篩查計畫安排。

報導指出，《緊急通知》的下發與武漢東西湖區出現的多例新增確診病例有關，係為強化社會防控、防止疫情反彈，加強常態化疫情防控工作。

近日，國務院聯防聯控機制聯絡組組長、國務院副秘書長丁向陽，副組長、國家衛生健康委副主任于學軍與湖北省、武漢市專題研究加強社區防控和核酸檢測工作並推動落實。

聯絡組指出，湖北省武漢市出台了關於全市加強核酸檢測、加快篩查無症狀感染者等一系列疫情防控措施和工作要求，被檢測人數呈倍數增長，無症狀感染者檢出率持續下降，防控效果日益顯現。但外防輸入、內防反彈的任務仍然艱鉅繁重。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

曼谷郵報前總編籲泰國政府 向台灣學習防疫經驗

吉林增4例確診 東北病例潛伏期長無症狀成隱憂

義大利武漢肺炎 新死亡和確診病例又大幅增加

確診數與北京不同 吉林改口下修

相關新聞

武漢普篩 5日增58無症狀、1確診

湖北武漢市自14日開始，在全市展開全員新冠病毒核酸篩查「十天大會戰」。截至18日，官方在這5天內累計通報新增58名無症狀感染者、1例新增確診病例，無疑似病例。

商務客申請免檢疫回港倍增 近千件獲批

隨着香港與大陸疫情逐漸回穩，港府本月4日起再擴大豁免檢疫類別，涵蓋在大陸設廠的港商，回港後可獲豁免14天強制檢疫，工貿署...

大陸稱 1月3日起即持續向台灣通報疫情信息

據新華社報導，大陸早於1月3日即啟動兩岸突發公共衛生事件應急通報機制，並自當日起，持續通過兩岸醫藥衛生合作協議聯繫渠道，...

確診數與北京不同 吉林改口下修

據大陸國家衛健委昨上午通報，十八日新增新冠肺炎本土確診三例（吉林二例，湖北一例），但這項數據竟與吉林省公布的本土確診五例...

武漢驚傳50萬人曾感染 新聞秒消失

湖北決定全面核酸檢測全省1100多萬人，截至5月17日24時，累計已檢測639萬餘人次。專家稱，湖北核酸篩查範圍不斷擴大，但無症狀感染者的檢出數量和檢出率卻持續降低，疫情防控持續向好。不過，近日網上出現「武漢50萬人曾感染」新聞卻迅速「消失」引起關注。

曾在上海搭地鐵… 湖北大學生確診惹恐慌 34人被隔離

中國17日新增7例新冠肺炎確診病例，包含4例境外移入和3例本土病例。其中上海又出現由湖北省移入的本土確診病例。

大陸疫情整理包／累計確診80754例 死亡總數達3136例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

熱門新聞

蔡英文就職演說全文／8字談兩岸：和平、對等、民主、對話

美國務卿發聲明祝賀我國總統就職 外交部：意義重大

影／丁怡銘出任政院發言人 往事被掀坦言過去幼稚

內閣僅4女性 李安妮開砲：退步到比蔣介石時代都不如！

卸任副總統禮遇最後一天 吳敦義發表感言不忘蔡英文

就職演說重點搶先看 蔡將提兩岸和平、4大生存發展策略

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。