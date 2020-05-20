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吉林增4例確診 東北病例潛伏期長無症狀成隱憂

中央社 / 台北20日電

中國19日新增5起2019冠狀病毒疾病的確診病例，其中4起為吉林省的本土確診。中國專家邱海波指出，吉林與黑龍江病例與湖北不同，潛伏期長且無症狀，導致一些家庭群聚感染。

中國國家衛生健康委員會今天上午公佈，19日0至24時之間，中國31個省（自治區、直轄市）新增確診病例5例，其中境外移入病例1例（在內蒙古），本土病例4例（均在吉林）；沒有新增死亡病例；新增疑似病例3例，都在上海，其中境外移入2例，本土1例。

內蒙古自治區衛健委指出，這起新增的境外移入確診病例，是由北京首都機場分流至呼和浩特白塔機場的國際航班乘客。

吉林昨天最初通報的數字比中央多出3例，事後吉林省衛健委解釋這3例於19日凌晨確診，下修數據。

而今天，吉林以上述3例已通報過為由，僅通報1例新增確診。這名20歲的男病患為19日吉林市高新區確診病例3的密切接觸者，也居住在同一區，透過密切接觸者的主動篩查核酸檢測為陽性，於19日確診。

截至19日，吉林累計已有133例本土確診病例，都在吉林市。吉林市的疫情源頭為一位沒有外遊記錄的舒蘭市公安局洗衣女工，傳染源仍成謎。目前，吉林市的疫情已遍佈舒蘭市、豐滿區、船營區、昌邑區和高新區。

近期中國的疫情主要集中在東北省分，而專家也發現這些病例和武漢有明顯不同。中國國家衛健委專家組成員邱海波19日在央視「新聞1+1」節目上指出，從基因測序來看，吉林和黑龍江病例多為境外移入關聯病例，和境外移入病例的病毒完全一致，跟湖北的本土病例病毒不太一樣。

他也指出，黑龍江和吉林確診病患的病程潛伏期長，病人沒有症狀，造成一些家庭群聚傳播。

邱海波說，這兩省確診病患的臨床症狀不太典型，發燒病人不太多，不少病例只是乏力和輕微咽喉痛。

他還指出，境外移入關聯病例主要以肺部損傷為主；但武漢病例除了肺部外，往往還有心肌、腎臟和腸道等多重器官損傷。

同時，邱海波指出，東北病患的病毒攜帶時間長，核酸檢測轉陰性的速度較慢，但發展成重症比例較低。

中國國家衛健委統計，截至19日全國現有確診病例87例（其中重症9例），累計報告確診病例8萬2965例，累計治癒出院7萬8244例，累計死亡4634例，現有疑似病例7例。

新冠肺炎 COVID-19

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