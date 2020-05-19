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確診數與北京不同 吉林改口下修

聯合報 / 記者羅印冲／綜合報導
據大陸國家衛健委昨上午通報，十八日新增新冠肺炎本土確診三例（吉林二例，湖北一例），但與吉林省公布的本土確診五例不符。 （新華社）
據大陸國家衛健委昨上午通報，十八日新增新冠肺炎本土確診三例（吉林二例，湖北一例），但與吉林省公布的本土確診五例不符。 （新華社）

據大陸國家衛健委昨上午通報，十八日新增新冠肺炎本土確診三例（吉林二例，湖北一例），但這項數據竟與吉林省公布的本土確診五例不符，引發輿論質疑，過了大約兩小時後，吉林省改口修正為本土確診二例，並稱多出的三例為十九日凌晨驗出。

新冠肺炎疫情在大陸有復發之勢，尤其東北地區疫情仍嚴峻，吉林舒蘭市昨發布通告，指違反「封城」令者將從重處罰。而就在各界關注疫情，昨天卻出現大陸中央和地方數據兜不攏情況，一度引起外界疑慮。

據大陸國家衛健委昨上午通報，大陸十八日新增確診病例六例，其中境外移入病例三例（內蒙古三例），本土病例三例。但外界關注到，大陸國家衛健委數據卻與吉林省衛健委公布的不符。

吉林省衛健委昨在官網通報，十八日吉林省新增本地確診病例五例（吉林市），均是在控制範圍內主動篩查檢測陽性確診的。

大陸中央與地方發布數據不符，情況較為罕見，也引起諸多疑慮。輿論在網上發酵約兩小時後，吉林衛健委修改官網通報，稱十八日本土確診二例，並加上「五月十九日，全省新增本地確診病例三例（吉林市）」，等於澄清之前公布的五例，是把十九日驗出的三例，誤加在十八日的確診數據中。

湖北省武漢市十八日也有一名新增確診患者，為無症狀感染者轉為確診。截至五月十八日廿四時，大陸累計報告確診病例八萬二九六○例，累計死亡病例四六三四例

新冠肺炎 COVID-19 封城

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