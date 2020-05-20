北大科學家研發新藥重大進展 兼具免疫和療效

研究人員表示，北京大學科學家正在測試的一種新藥，不僅可能縮短武漢肺炎病患的康復時間，甚至還能在短期內提供對病毒免疫，讓遏阻疫情露出一線曙光。

法新社報導，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）去年底在中國爆發後擴散至全球，各國都在競相尋找治療方法和疫苗。

北京大學北京未來基因診斷高精尖創新中心（Beijing Advanced Innovation Center for Genomics,ICG）主任謝曉亮（Sunney Xie）告訴法新社，新藥已在動物實驗階段獲得成功。

謝曉亮說：「我們把中和抗體注入感染的小鼠體內，5天後病毒載量就減少2500倍。…代表這種潛在藥物具備療效。」

這種藥物使用中和抗體，是人體免疫系統為防止病毒感染細胞而生成。謝曉亮的團隊從60名康復病患的血液中，把抗體分離出來。

團隊研究報告17日已刊登在科學期刊「細胞」（Cell）。報告指出，使用這類抗體對2019冠狀病毒疾病具備潛在「治療」效果，並可縮短康復時間。

謝曉亮表示，自己的團隊「日以繼夜」尋找中和抗體。他說：「我們的專長是單細胞基因組學，不是免疫學或病毒學。當我們瞭解單細胞基因組學的方法可以有效尋找中和抗體時，我們非常興奮。」

謝曉亮說，希望這種藥物今年內就能使用，及時因應冬天可能爆發的疫情。目前全球已有超過481萬人確診感染2019冠狀病毒疾病，將近32萬人染疫病故。