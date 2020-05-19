武漢驚傳50萬人曾感染 新聞秒消失

湖北決定全面核酸檢測全省1100多萬人，截至5月17日24時，累計已檢測639萬餘人次。專家稱，湖北核酸篩查範圍不斷擴大，但無症狀感染者的檢出數量和檢出率卻持續降低，疫情防控持續向好。不過，近日網上出現「武漢50萬人曾感染」新聞卻迅速「消失」引起關注。

本報系聯合報報導，中國疾病預防控制中心副主任、國務院聯防聯控機制聯絡組專家馮子健18日在湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部新聞發布會上表示，從4月1日至解除離漢通道管控前的4月7日，湖北全省核酸檢測量為27萬2317人次，檢出無症狀感染者230人，無症狀感染者檢出率約為8.5/萬，武漢市無症狀感染者檢出率為14/萬。

從4月8日解除離漢通道管控至5月17日，全省無症狀感染者檢出率降為1.7/萬，武漢市無症狀感染者檢出率降為2.7/萬。最近一周，湖北全省無症狀感染者檢出率降至0.46/萬。

馮子健說，隨著核酸檢測「分母」的增大，無症狀感染者的「分子」在縮小，說明人群中病毒的殘存感染和傳播越來越弱。

德國之聲報導，中國媒體財新網近日報導披露，初步評估武漢核酸檢測結果顯示，1000萬人中，至少有50萬人已經感染。新浪網在5月15日轉載了這篇文章，不過相關文章被迅速刪除，雖然在google搜索引擎還顯示新浪、財經文章的標題「初步評估武漢核酸檢測：1000萬人中，至少有50萬人感染」，不過點擊之後跳出的網頁均出現「文章不存在」的字樣。

根據網民的截圖，財新網這篇報導指出，武漢在4月份進行了1.1萬人的血清流行病學抽樣調查，其中抗體陽性占比5%到6%，這個比例可以大約看作是曾經感染的比率。此比例高於預期。

文章還指出，如此推算，武漢1100萬人口中，至少有50萬人曾被感染。而目前武漢累計確診感染人數為5萬多人，也就是說，大約90%的感染者沒有被發現。