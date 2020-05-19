疫情確診通報與中央不同調 吉林改口修正

中國國家衛健委今天公布2019冠狀病毒疾病18日新增本土確診3例（吉林2例，湖北1例），卻一度與吉林省公布的本土確診5例不符，稍晚吉林省修正為本土確診2例，稱額外3例為今天凌晨驗出。

中國國家衛生健康委員會上午公布，18日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6例，其中境外移入病例3例（內蒙古3例），本土病例3例（吉林2例，湖北1例），無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外移入病例（上海1例）。

不過，國家衛健委數據卻與吉林省衛健委公布的不符。吉林省衛健委在官網的通報表示，5月18日，全省新增本地確診病例5例（吉林市），均是在控制範圍內主動篩查檢測陽性確診的。吉林衛健委還列上這5名確診病例的接觸與診斷狀況。

中央與地方數據不符，引起許多疑問。吉林衛健委兩小時後修改官網通報為18日本土確診2例，並加上「5月19日，全省新增本地確診病例3例（吉林市）」。

截至5月18日，吉林省累計本地確診病例132例，在院隔離治療26例，皆在吉林市，已有2例病亡。現有重型病例3例（吉林市）。

今天湖北省武漢市也有一名新增確診確診患者，為無症狀感染者轉為確診。截至2020年5月18日24時，全省現有確診病例7例（均為武漢市），其中重症1例、危重症1例，現有疑似病例0例。

截至5月18日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例85例（其中重症病例10例），累計治癒出院病例78241例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬2960例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者74萬0428人，尚在醫學觀察的密切接觸者5054人。

未出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者18日新增17例（無境外移入），當日轉為確診病例1例（無境外移入）。當日解除醫學觀察75例（境外移入2例），尚在醫學觀察的有389例（境外移入29例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診1055例（出院1025例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診45例（出院44例）。