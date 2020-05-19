武漢疫情普查十天大會戰 民眾怨：檢測亂易感染

武漢市官方近來針對全市民眾，展開武漢肺炎病毒檢測「十天大會戰」，受檢人潮大排長龍。但民眾反映，長時間排隊不但容易感染，檢測樣本沒有任何標示就被存放一處，如何能得出測試結果？

武漢全市人口達1100萬人，但一份名為「關於開展全市新冠（武漢）病毒核酸篩查的緊急通知」、署名「武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部涉疫大數據與流行病學調查組」的文件提到，要在全市展開全員病毒核酸篩查「十天大會戰」。

這項文件要求，這項大篩查優先考慮「重點人群、重點區域」，包括老舊小區、人口密集小區及流動人口集中區域，且常住居民和流動人口均需檢測。各社區根據人口基數、街道和社區數量等，制定檢測方案及時間安排。

自由亞洲電台報導，人口6000多人的武漢市「盛世東方」小區，居民排隊等候數小時等候檢測。但從上午等到下午，居民才發現檢測人員只帶了600多個檢測試劑。

報導指出，民眾質疑，受檢者的樣本上連標籤也沒有，每20多個樣本就被放進同一個容器裡，根本分不出來是誰的檢測樣本，檢測「做了有什麼意義」。民眾憤怒之餘當場撥打「市長熱線」後，才有官員前往了解情況。

根據報導，除上述小區外，武漢市有好幾個小區的檢測站，都出現檢測樣本未標示就混放在同一容器裡的情況。

同時，許多民眾長時間聚集一處排隊，也引起質疑。一名婦女表示，政府突然要大家出門受檢，一群人得排隊，且檢測時需要張開嘴巴，又是由同一群醫護人員負責檢測。這些情況，都增加了交叉感染的風險，如此匆忙篩檢是「腦殘的決定」。