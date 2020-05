武漢50萬人曾感染？新聞迅速「被消失」

武漢在全市範圍內開展了全員新冠病毒核酸篩查。財新網報道指出,初步評估武漢核酸檢測結果顯示,1000萬人中,至少有50萬人已經感染。新浪網在上周五(5月15日)轉載了這篇文章,不過相關文章被迅速刪除,雖然在谷歌搜索引擎還顯示新浪、財經文章的標題「初步評估武漢核酸檢測:1000萬人中,至少有50萬人感染」,不過點擊之後跳出的網頁均出現「文章不存在」的字樣。

財新網幾天前報道,一場全員大規模核酸檢測在武漢開展,根據武漢市衛生健康委員會4月29日發布的消息,武漢市核酸檢測累計覆蓋已有103萬人次。而該網站已經找不到關於評估認為武漢至少有50萬人已感染的新聞。

根據網民們的截圖和內容轉載,財新網的這篇報道指出,武漢在4月份進行了1.1萬人的血清流行病學抽樣調查,其中抗體陽性佔比5%到6%,這個比例可以大約看作是曾經感染的比率。此比例高於預期。文章表示,這個結果終於公布了,這是中國第一個大規模的抗體檢測。文章還指出,如此推算,武漢1100萬人口中,至少有50萬人曾被感染。而目前武漢累計確診感染人數為5萬多人,也就是說,大約90%的感染者沒有被發現。

香港經濟日報今年2月中旬發布的一篇報道曾援引英國蘭卡斯特大學(Lancaster University)、格拉斯哥大學病毒研究中心(Medical Research Council-University of Glasgow Centre for Virus Research)以及美國佛羅裡達大學(University of Florida)等學者共同發表的一篇論文提出,中國官方發布的感染人數是實際感染人數的大約5.1%。檢測困難、大多數人症狀不明顯,都是患者沒有求診的原因。中國官方通報,截至5月17日24時,中國累計報告確診病例82954例,累計死亡病例4634例。

有關武漢感染人數50萬的新聞「快閃」也引起了眾多網民的注意。有人在微博上評價道:「公開透明高度負責…呵呵。」有人寫道:「放心吧,管他50萬還是100萬,零確診放心吧。」還有人擔心地表示:「問題來了,這五十萬人中,如果再有感冒發燒的,是否就會被認定是疫情再起需要封城」。

4月8日武漢解封以來,5月初再次出現新冠病毒感染確診病例。這些患者最初作為「密切接觸者」被安排隔離並做核酸檢測,檢測結果為陽性,報告為無症狀感染者,數日後確認為確診病例。

