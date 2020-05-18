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中國通報七起新案例 鐘南山：恐爆第二波疫情

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）中國周一 (5月18日) 通報了7起新的新冠病毒病例。過去一個多月來，雖然中國沒有通報任何新冠死亡病例，但有些人在進一步檢測後被確診為新冠病人。目前有82人仍在接受治療，另外有450人被列為疑似病例或是因病毒檢測結果呈陽性，但未顯示症狀而被隔離監測。自新冠毅情爆發以來，中國通報了82954起確診病例，與4634起病亡案例。

隨著病例的減少，中國也重啟學校丶企業與各行各業。然而，一些往往會出現大量人潮的政府辦公場所基本仍未對公眾開放，這包含平常負責受理民間投訴的國家信訪局。中國官媒新華社在報導中說，人民仍可透過網路提交投訴書。

鐘南山：武漢在疫情初期隱瞞真相

此外，中國的新冠病毒專家鐘南山在周日接受美國媒體CNN訪問時表示，中國仍面臨新冠疫情帶來的巨大挑戰，並警告雖然中國逐漸放寬防疫措施，但中國爆發第二波疫情的風險越來越大。他說，大部分中國民眾仍缺乏新冠病毒的抗體，所以仍容易感染病毒。

此外，鐘南山在訪問中也坦承，武漢地方政府在去年12月疫情爆發時，封鎖與疫情有關的訊息。他說，當他今年1月18日率領專家到武漢實地考察時，收到很多醫生與學生的警告，向他表示實際情況比官方公布的還嚴重，強調武漢政府不願說實話。

鐘南山稱，今年一月武漢的官方報告確診病例連續10天都停滯在41例，而同時海外的病例數卻持續增加。他說：「我並不相信當時的官方數據，所以我要求他們提供我真實數字，我認為他們很不願意回答我的問題。」

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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