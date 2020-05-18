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中國：發現可阻斷新冠肺炎感染的人類化單株抗體

中央社 / 台北18日電

新華社今天報導，中國研究團隊近日在美國期刊「科學雜誌」（Science）在線發表論文，表示發現2種可有效阻斷2019冠狀病毒感染的人類化單株抗體，可望用於抗病毒藥物和疫苗的研發。

據報導，中國首都醫科大學、中國科學院微生物研究所、中國科學院天津工業生物技術研究所、深圳市第三人民醫院等多家單位參與這項研究。研究人員從一名康復患者的外周血單核細胞中分離出4種人類化單株抗體（humanized monoclonal antibody ）。

實驗顯示，這4種抗體對2019冠狀病毒均有中和能力。其中，被稱為B38和H4的兩種抗體能夠阻斷2019冠狀病毒棘蛋白的受體結合端，與人類細胞膜受體「第二型血管收縮素轉換酵素」（ACE2）的結合。

在此之前，多項關於2019冠狀病毒感染機制的研究表明，這種病毒主要透過表面棘蛋白與人體細胞的ACE2結合造成感染。

實驗顯示，B38和H4分別辨識2019冠狀病毒棘蛋白受體的不同抗原表位，小鼠實驗證實這兩種抗體能降低感染小鼠肺部的病毒量，展現治療效果。兩種抗體還可被混合使用以便更有效抑制病毒感染。

報導稱，研究團隊進一步解析2019冠狀病毒棘蛋白受體結合區域與B38形成的複合物結構，從而解析B38阻斷病毒感染的分子機制。

報導引述研究人員表示，最新研究表明，篩選到的兩種抗體具有進一步被開發成治療2019冠狀病毒感染藥物的潛力，並為疫苗設計提供基礎。目前兩個抗體已在相關公司進行產品轉化，未來可望用於臨床治療。

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