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鍾南山：陸爆第2波疫情風險大

聯合報 / 編譯徐榆涵田思怡、記者羅印冲／綜合報導
大陸吉林疫情仍舊嚴峻，圖為昨日在舒蘭市小區，工作人員為居民採集咽拭子。 （新華社）
大陸吉林疫情仍舊嚴峻，圖為昨日在舒蘭市小區，工作人員為居民採集咽拭子。 （新華社）

大陸呼吸道疾病專家鍾南山十六日接受美國ＣＮＮ專訪，他警告由於多數大陸民眾對新冠病毒缺乏免疫力，大陸仍面臨潛在第二波疫情爆發的巨大挑戰。

ＣＮＮ報導，大陸目前已漸恢復正常生活、放寬防疫管制措施，且大陸各地部分學校和工廠也重新開放。但鍾南山表示當局不該自滿，因為第二波疫情爆發風險愈來愈大，最近幾周，武漢市、東北部黑龍江省和吉林省都出現群聚感染事件。

鍾南山說：「由於缺乏免疫力，大多數中國人仍然容易感染新冠肺炎。我們面臨巨大挑戰，目前我們的狀況不比外國好。」

此外，鍾南山坦承武漢地方政府在疫情初期瞞報病例數量等關鍵細節，但他宣稱，北京在一月下旬開始主導應對疫情後，官方數據都正確無誤。

鍾南山說，他一月十八日率領專家團隊赴武漢調查疫情。他一抵達武漢，就接到許多醫生的電話，告知他情況比官方說法嚴重。

他說：「地方政府官員當時不想說實話。他們一開始保持沉默。」鍾南山說，他懷疑武漢通報的病例數字，「我不相信這個數字，我一直要他們給我真正的數字。」

兩天後，鍾南山在北京得知武漢有一百九十八人感染，三人死亡，而且有十三名醫護人員感染。他當天和大陸總理李克強等官員開會，建議武漢封城

鍾南山受訪時說，大陸官方十七年前「隱瞞部分ＳＡＲＳ疫情長達兩、三個月」，當時就學到教訓，因此北京這次宣布「所有城市、所有政府部門都應通報真實數字，否則會受懲罰」，「所以從一月廿三日以後，我想所有數據都是正確的」。

此外，當前大陸東北吉林疫情仍舊嚴峻，繼吉林市舒蘭市被列高風險區後，豐滿區昨天也被列為高風險區。大陸十六日新增五個確診病例，三例為本土病例，全部來自吉林，均與豐滿區確診病例有關聯。

豐滿區官方昨宣布，自十七日起實施嚴格「封城」管控，居民原則上不能離開當地，除防疫、生病就醫及突發事件需要，當地每戶每天僅能派一人出門採買。

此外，大陸「全國兩會」召開在即，北京宣布繼續執行社區封閉式管理，防範疫情。

新冠肺炎 COVID-19 鍾南山 封城 北京 醫護人員 李克強 黑龍江

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大陸東北疫情仍舊嚴峻，吉林省近期不斷出現本土病例，主管衛生事務副總理孫春蘭急赴吉林坐鎮防控工作。大陸昨新增五例確診，三例為本土病例，全部來自吉林，均與豐滿區確診病例有關聯。當局迅速將豐滿區風險等級由中風險，調整為高風險，升級防控。當地同時再有多名官員遭免職。

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大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

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