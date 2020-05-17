吉林本土病例頻傳 中國官員：防疫仍有薄弱環節

吉林省舒蘭市、豐滿區近日接連出現新冠肺炎本土確診病例，引起關切。中國國家衛健委疾控局監察專員王斌今天表示，舒蘭發生的局部疫情，顯示疫情防控工作「還有一些薄弱環節」。

中新社報導，中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，王斌在回答媒體提問時，作上述表示。

王斌表示，當前境外疫情持續蔓延導致的輸入壓力，以及中國國內個別地區出現的散發病例和聚集性疫情，此「雙重疊加」局面增加了中國疫情防範風險，為防控工作帶來壓力。

她指出，舒蘭發生的局部疫情，顯示疫情防控工作「還有一些薄弱環節」。首先，個別地區存在「麻痺鬆懈」的思想，部分民眾防護的意識有所放鬆。

王斌提到，其次是承擔入境人員轉運和集中隔離點管理的人員，防護意識、防護能力還需要提高；三是聚集性疫情顯示核酸檢測範圍需要進一步擴大，尤其是對重點人群做到「應檢盡檢」。

她強調，要堅持「所有入境人員14天的集中隔離醫學觀察」；且一旦發現疫情就立即展開流行病學調查，迅速查明傳染源，追蹤密切接觸者；要進一步擴大檢測範圍，在常態化防控措施下，對8類重點人群要「應檢盡檢」，其他人員實施「願檢盡檢」。