港府：粵港澳正商討 互認新冠肺炎病毒檢測
香港特區政府食物及衛生局長陳肇始今天表示，防疫作法不同的香港、澳門、廣東三地，目前正在商討新冠（武漢）肺炎檢疫措施和病毒檢測如何互認、何時互認、互認方法等議題。
綜合香港媒體報導，陳肇始指出，關於互認檢疫措施和病毒檢測，香港、廣東、澳門正處於相互了解的階段。由於三地關於防疫都有一些不同作法，目前仍在密切商討，並交換資料中。
陳肇始表示，當三地疫情較為緩和，並要逐步恢復商業及專業活動時，三方需要交換資料了解如何相互配合；如果商討出具體的作法及實施時間，便會對社會大眾發布。
她說，香港、廣東、澳門之間有聯防聯控機制，尤其在公共衛生重大事故上，彼此有通報機制，也會聯防聯控。
另外，陳肇始針對港府擬擴大疫情檢測規模表示，香港目前仍有空間擴大檢測，港府正研究能否以葵青地區康健中心及18間中醫教研中心作為病毒檢測點，以找尋社區內是否存在病毒傳播鏈，同時判斷香港是否有條件放寬防疫措施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言