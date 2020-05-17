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港府：粵港澳正商討 互認新冠肺炎病毒檢測

中央社 / 台北17日電

香港特區政府食物及衛生局長陳肇始今天表示，防疫作法不同的香港、澳門、廣東三地，目前正在商討新冠（武漢）肺炎檢疫措施和病毒檢測如何互認、何時互認、互認方法等議題。

綜合香港媒體報導，陳肇始指出，關於互認檢疫措施和病毒檢測，香港、廣東、澳門正處於相互了解的階段。由於三地關於防疫都有一些不同作法，目前仍在密切商討，並交換資料中。

陳肇始表示，當三地疫情較為緩和，並要逐步恢復商業及專業活動時，三方需要交換資料了解如何相互配合；如果商討出具體的作法及實施時間，便會對社會大眾發布。

她說，香港、廣東、澳門之間有聯防聯控機制，尤其在公共衛生重大事故上，彼此有通報機制，也會聯防聯控。

另外，陳肇始針對港府擬擴大疫情檢測規模表示，香港目前仍有空間擴大檢測，港府正研究能否以葵青地區康健中心及18間中醫教研中心作為病毒檢測點，以找尋社區內是否存在病毒傳播鏈，同時判斷香港是否有條件放寬防疫措施。

新冠肺炎 COVID-19

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