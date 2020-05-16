中國群聚感染疫情增加 擬擴建P2以上實驗室

中國國家衛生健康委員會方面今天表示，近期新增本土確診病例多來自群聚疫情，多地發現無症狀感染者，因此要提高核酸檢測能力，包括加強二級（P2）以上醫療機構實驗室建設等。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，根據中國網文字直播，中國國家衛健委發言人、宣傳司副司長米鋒、醫政醫管局監察專員郭燕紅等在會中作上述表示。

米鋒在說明目前疫情概況時稱，5月上半月，全中國大陸報告新增本土確診病例39例、無症狀感染者194例，比4月下半月分別下降了46%和62%。

他表示，這些新增本土確診病例多來自群聚疫情，多地發現無症狀感染者，要加強患者救治和流行病學調查，提高核酸檢測能力，做好對無症狀感染者的篩查、複核和隔離管理，堅決防止疫情擴散蔓延。

隨後，有陸媒提問目前中國核酸檢測能力，以及採取哪些措施進一步提升監測能力。

郭燕紅則表示，在疫情防控初期，核酸檢測主要是依靠疾控機構，做核酸檢測需要二級生物安全實驗室（P2實驗室），對於室內品質評估、時間品質控管等都有較高要求。

她說，隨著病例不斷增多，核酸檢測能力提升和效率提升陷入瓶頸，所以1月底時，國家健康委要求各地只要是符合條件的醫療機構，通過備案，都可以進行2019冠狀病毒核酸檢測。

郭燕紅表示，截至目前，中國每天檢測能力能夠達到150萬份，隨著復工復產，檢測範圍進一步擴大，核酸檢測能力也需要進一步提高，下一步要加強二級以上醫療機構的實驗室建設，具備開展核酸檢測的條件。

她也提到，接下來將同步加強生物安全管理、實驗室管理，特別是醫務人員的培訓，適應復工復產之後醫療服務和全社會對核酸檢測的需求。

中國吉林省吉林市近期爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）群聚感染，因而祭出封閉管理；湖北武漢一處社區也傳出群聚感染，因而封閉，當局更下令進行為期10日的普篩。

根據公文內容，篩檢將老舊、人口密集、流動人口集中等區域列為重點地區。

不過，當地居民卻對普篩抱持懷疑態度。英國廣播公司（BBC）引述武漢洪山區居民邱小姐表示，她認為全民檢測的意義不大，因為「人員每天都在流動，今天測出來是陰性不代表一直都是陰性，多少還是有牴觸心理」。

路透社也引述一名武漢居民表示，他擔心自己暴露在擁擠的篩檢中心，反而會增加被感染的機率，且當局也沒有告訴他們什麼時候可以得到檢測結果。