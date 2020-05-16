武漢市病毒篩檢站出現排隊人龍 民眾憂疫情復燃

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發源地中國武漢市展開大規模篩檢之際，部分聚集在當地檢測中心的民眾今天表示，他們擔心大規模篩檢會讓自己暴露於感染病毒的風險中。

路透社報導，武漢市民聚集在診所及其他設施設置的戶外篩檢站，其中部分民眾說，安全已成為武漢人在社群媒體中的熱門討論話題。但許多人依然支持這項自願性篩檢作業。

擁有1100萬人口的武漢市先前因疫情爆發封城70多天，4月8日才解封，不料上週末發生解封後首起群聚感染案，且新增確診病例先前都未出現相關症狀，這促使武漢衛生當局立刻採取行動，展開全市篩檢作業，盼能找出無症狀病毒帶原者。

一位要求匿名的武漢市民說，有些人在社群媒體上對篩檢表達擔憂，因為大家檢測時會群聚在一起，恐增加感染風險，「但其他人駁斥這些想法，稱此類言論無助政府行事」。

在武漢市江漢區一處篩檢站，一名志工四處巡邏，並對排隊民眾噴灑消毒劑。多數人遵守保持社交距離規範，彼此間隔一公尺，但也有許多人未遵守。

還有另一處戶外篩檢站，地上貼著黃色和黑色貼紙，防止人們靠太近。但在排隊人龍後方，約有40人聚在一起，且沒被官員或志工驅散。