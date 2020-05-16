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港增1輸入確診 機師陰轉陽、女友曾染疫

世界日報 / 香港新聞組╱香港16日電

香港昨天新增一宗輸入型確診，患者為任職私人飛機師的43歲男子，早前曾到英國及法國。他在法國期間有發燒但自行痊癒，回港後檢測呈「陰性」，其後在私家診所檢測卻顯示有病毒抗體，但未有呈報，直至他日前手指受傷後到公立醫院求診，病毒檢測呈「陽性」，確診感染新冠病毒。

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，43歲男子3月15日由英國回港後曾與女友會面，女友3月24日發病，其後確診，相信是被男患者感染。男患者與女友會面後翌日（3月16日）飛往法國，在法國期間曾發燒兩天，未求診並自行康復。

另外，針對本周新增本地確診群組，即梨木樹邨兩夫婦及居住荃灣街市街卓明樓孫女確診個案，張竹君表示已找到57名曾光顧荃灣擺檔男患者修理鐘表的顧客，並邀他們接受病毒測試。衛生署並已向患者居住的梨木樹邨居民派出約1900個唾液樣本收集瓶，並向患者密切接觸者派發超過100個樣本瓶，暫收回180個，當中27個呈陰性。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，隨著不斷有海外港人回港，加上疫苗仍未面世，香港在未來日子還是會有零星確診個案出現。

新冠肺炎 COVID-19

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