1病例到5小區做保潔 吉林疫情傳播鏈又延長

源於吉林舒蘭的新冠病毒疫情還在擴大。吉林市14、15日共新增6例，其中一人連六天到酒店、飯店和五個不同小區做保潔，一人四次前往不同商場購物，還有一人坐了出租車，疫情傳播鏈繼續擴散，「源頭」舒蘭市的市委書記李鵬飛因防疫不力16日被免職。

新京報報導，由吉林市轄下舒蘭市女洗衣工引發的疫情傳播鏈仍在持續。吉林市14日新增本地確診病例4例，均為此前吉林通報的本土確診病例的密切接觸者，四人分別居住在舒蘭市、豐滿區及船營區。若再加上瀋陽出現的三例跨省傳播確診病例，舒蘭女洗衣工關聯感染鏈條增至29人，有超過8000人被隔離觀察。吉林市船營區風險等級也在昨天由低風險調整為中風險。

根據吉林14日公布的4例活動軌跡顯示，病例一為一名女性，曾於1日至14日確診期間，四次前往不同的商場或超市購物，還曾到過銀行、醫院等地點。病例二是船營區女性，確診前曾連續六天到酒店做保潔，還曾到飯店和五個不同小區做保潔工作。病例三也是女性，確診前曾到過醫院、理髮店、餐廳，期間乘坐過出租車，但未記住車牌號。15日的病例二則曾多次乘坐公交車。

因應吉林市的嚴峻疫情，吉林市昨天發出公告，進一步強化疫情期間交通管控措施，要求在吉林市城區或周邊單位上班，需要經過公安檢查站進出城區的通勤人員，須持單位開具的工作證明，方可登記出城；吉林市城區客運班線、旅遊包車一律禁止出城。

由於以上病例的源頭均來自舒蘭市感染源不明的女洗衣工，舒蘭市至今仍「坐穩」全中國唯一高風險地區，且吉林此次突發疫情呈現高度的家庭聚集性和集體單位聚集性，舒蘭市官方已組建核酸採樣小組32個，加快核酸採樣推進傳染源追溯，並將流調和核酸檢測範圍擴大至本地確診病例和無症狀感染者的次密接人員及一般接觸者。