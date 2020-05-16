快訊

登中橫四辣畢祿山 台北大學大三登山隊女隊員傷重死亡

上午考完了！會考數學偏難 考生：計算複雜花時間

1病例到5小區做保潔 吉林疫情傳播鏈又延長

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電
疫情播鏈繼續擴散，吉林舒蘭加快核酸採樣。 圖／新華網
疫情播鏈繼續擴散，吉林舒蘭加快核酸採樣。 圖／新華網

源於吉林舒蘭的新冠病毒疫情還在擴大。吉林市14、15日共新增6例，其中一人連六天到酒店、飯店和五個不同小區做保潔，一人四次前往不同商場購物，還有一人坐了出租車，疫情傳播鏈繼續擴散，「源頭」舒蘭市的市委書記李鵬飛因防疫不力16日被免職。

新京報報導，由吉林市轄下舒蘭市女洗衣工引發的疫情傳播鏈仍在持續。吉林市14日新增本地確診病例4例，均為此前吉林通報的本土確診病例的密切接觸者，四人分別居住在舒蘭市、豐滿區及船營區。若再加上瀋陽出現的三例跨省傳播確診病例，舒蘭女洗衣工關聯感染鏈條增至29人，有超過8000人被隔離觀察。吉林市船營區風險等級也在昨天由低風險調整為中風險。

根據吉林14日公布的4例活動軌跡顯示，病例一為一名女性，曾於1日至14日確診期間，四次前往不同的商場或超市購物，還曾到過銀行、醫院等地點。病例二是船營區女性，確診前曾連續六天到酒店做保潔，還曾到飯店和五個不同小區做保潔工作。病例三也是女性，確診前曾到過醫院、理髮店、餐廳，期間乘坐過出租車，但未記住車牌號。15日的病例二則曾多次乘坐公交車。

因應吉林市的嚴峻疫情，吉林市昨天發出公告，進一步強化疫情期間交通管控措施，要求在吉林市城區或周邊單位上班，需要經過公安檢查站進出城區的通勤人員，須持單位開具的工作證明，方可登記出城；吉林市城區客運班線、旅遊包車一律禁止出城。

由於以上病例的源頭均來自舒蘭市感染源不明的女洗衣工，舒蘭市至今仍「坐穩」全中國唯一高風險地區，且吉林此次突發疫情呈現高度的家庭聚集性和集體單位聚集性，舒蘭市官方已組建核酸採樣小組32個，加快核酸採樣推進傳染源追溯，並將流調和核酸檢測範圍擴大至本地確診病例和無症狀感染者的次密接人員及一般接觸者。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陸新增新冠本土病例都在吉林 舒蘭市委書記丟官

武漢花40億全民核酸檢測 大陸專家籲冷靜

吉林舒蘭傳染鏈再擴大 瀋陽隔離7500人

大陸新增4例本土病例 均來自吉林

相關新聞

1病例到5小區做保潔 吉林疫情傳播鏈又延長

源於吉林舒蘭的新冠病毒疫情還在擴大。吉林市14、15日共新增6例，其中一人連六天到酒店、飯店和五個不同小區做保潔，一人四次前往不同商場購物，還有一人坐了出租車，疫情傳播鏈繼續擴散，「源頭」舒蘭市的市委書記李鵬飛因防疫不力16日被免職。

陸新增新冠本土病例都在吉林 舒蘭市委書記丟官

大陸國家衛健委今（16）日發布的最新情況顯示，15日0至24時31個省市區新增新冠肺炎確診病例8例，其中境外輸入病例6例...

吉林舒蘭傳染鏈再擴大 瀋陽隔離7500人

中國新聞組／北京15日電

武漢人冒雨大篩查 憂心又要封城

中國新聞組／北京15日電

香港荃灣家庭3人染疫現二代傳播 感染源頭專家指海外

香港連續23天本地零確診中斷，涉荃灣卓明樓及梨木樹邨的家庭爆發群組昨增至3人感染，專家不排除前日確診的66歲女患者已屬第二代傳播，傳播範圍或不止患者居住的荃灣及梨木樹，已重開的酒吧恐會再出現群組感染。

大陸疫情整理包／累計確診80754例 死亡總數達3136例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

熱門新聞

韓國瑜首次就罷免投票表態 呼籲支持者6月6日不投票

韓國瑜籲支持者不要投罷免票 藍營隨即出文宣

回防美歐力挺台灣參與WHA 中國邀各國發警告信給譚德塞

顧立雄找蘇揆吵架丟工作？政院幕僚駁：兩人是多年好友

美新冠病例為何冠全球？川普說辭遭批邏輯謬誤

直播／8顆芭樂上桌！零確診8連霸 累計387人解除隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。