新冠肺炎人傳人 陸衛生官員：1月19日才確定

對於官方究竟何時知道新冠肺炎會人傳人，中國國家衛健委副主任曾益新今天說，儘管1月14日就不排除疫情會蔓延，但直到19日才對病毒的傳播能力有比較準確的認識，20日列入法定傳染病。

有媒體質疑，中國國家衛生健康委員會1月14日就已經內部開始提出可能面對大流行病毒的情況，但過了6天，在1月20日才有專家公開證實病毒能「人傳人」。

根據中國網，曾益新今天在中國國務院新聞辦公室舉行的記者會上回覆此問題，並梳理2019冠狀病毒疾病（COVID－19，新冠肺炎）初期，中國官方的應對措施。

他說，2019年12月30日晚間，中國國家衛健委獲悉武漢市出現不明原因肺炎的資訊，31日派員前往當地了解情況；2020年1月1日，成立了疫情應對處置工作領導小組；1月3日，對病例樣本進行實驗室平行檢測，並展開病原鑒定。

曾益新說，1月9日，專家評估組對外發布，病原體初步判斷為「新型冠狀病毒」。1月12日，中國向世界衛生組織分享新型冠狀病毒基因組序列資訊；13日，泰國出現首例武漢市輸入性確診病例，國家衛健委要求武漢市進一步加強防控措施。

他表示，中國國家衛健委1月14日召開全國衛生健康系統電視電話會議，強調「新冠病毒導致的新發傳染病存在很大的不確定性，人與人之間的傳播能力和傳播方式仍需要深入研究，不排除疫情進一步擴散蔓延的可能性」，並對湖北省、武漢市提出了更明確的要求。

曾益新說，1月14日開會的時候，對病毒的認識還處於「在路上」的狀態，「當時的許多問題還沒有達到能得出結論的程度，我們還在努力獲得答案」。

他說，到了1月19日，經過前後幾批專家組以及當地醫務人員的持續努力，中國國家衛健委對新冠病毒人和人之間的傳播能力有了比較準確的認識。1月20日，國務院常務會議決定將新冠肺炎納入法定傳染病，實行「乙類甲管」等措施。

先前媒體報導，1月14日，世界衛生組織（WHO）表示疫情可能出現「有限度」人傳人狀況。1月20日，中國工程院院士鍾南山在接受中國中央電視台專訪時首次指出，武漢有醫護人員被感染，出現人傳人疫情。

而中國國家衛健委副主任李斌則遲至1月22日才表示，出現人傳人疫情，並存在一定範圍的社區傳播。

財新網曾經報導，武漢疾控中心研究人員劉滿清等人4月在「自然—微生物學」（Nature Microbiology）期刊發表題為「在類流感患者中檢測2019冠狀病毒」（SARS－CoV－2 detection in patients withinfluenza－like illness）的文章。根據其研究，早在1月4日已發生人傳人疫情，比李斌的正式表態要早了18天。